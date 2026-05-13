В Кремле прогнозируют падение добычи нефти в России до минимума за последние 17 лет

Как свидетельствуют данные макропрогноза Минэкономразвития РФ, добыча нефти в России в 2026 году продолжит снижаться четвертый год подряд и упадет до самого низкого уровня за последние 17 лет.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

Неутешительные прогнозы

По данным Минэкономики РФ, по итогам года добыча составит 511 млн тонн нефти против 511,4 млн в прошлом году, 516 млн 2024-го, 530 млн 2023-го и 535 млн 2022-го.

По сравнению с первым годом войны нефтедобыча снизится таким образом на 4,5%, а его объемы будут самыми низкими с 2009 года: тогда Россия добыла 494,2 млн. тонн. Даже в кризис пандемии, в 2020 году, добыча была немного больше — 512,7 млн ​​тонн.

Ранее Минэкономики прогнозировало рост добычи в текущем году до 525 млн тонн, а затем до 540 млн - до 2028 года. По новым оценкам, добыча немного выйдет на планку 525 млн тонн в 2027 году и выше ее подниматься уже не будет.

Нефтяная отрасль оказалась в цугцванге

Спад российской нефтедобычи, начавшийся еще в конце прошлого года и ускорившийся весной, вопреки квотам ОПЕК+, позволяющим качать больше, — это результат ухудшения финансового состояния компаний, отмечает независимый эксперт Геннадий Максаков.

В прошлом году нефтяники до минимума за три года сократили бурение после того, как ужесточение санкций, дешевая нефть и прочный рубль кратно снизили их доходы.

Так, чистая прибыль российской нефтяной компании "Роснефть" в 2025 году сократилась на 73% и составила 293 млрд рублей (около 3,6 млрд долларов), у "Газпром нефти" прибыль упала вдвое, а нефтяной гигант "Лукойл" стал убыточным впервые за два десятилетия.

Компании переключились "в режим сбережения наличных", говорит Максаков, и результаты этого будут проявляться в падении добычи и дальше — как минимум до второго и третьего кварталов текущего года.

В общем, "российская нефтяная отрасль оказалась в цугцванге", считает Сергей Вакуленко, научный сотрудник Берлинского центра Карнеги: добыча нефти в России в ближайшее время будет снижаться медленно, но устойчиво — со скоростью около 3% в год.

"Но содержание полки добычи или ее прирост возможны только за счет привлечения в добычу запасов с технической себестоимостью, на что у российской нефтяной отрасли сейчас нет достаточного капитала, а государство — готовности этот капитал оставлять в отрасли", — подчеркивает Вакуленко. Кроме того, сказываются обстоятельства военного времени, продолжает он: например, необходимость тратить деньги на ремонт НПЗ, подвергающихся атакам, или нестабильность денежного потока.

Эксперт акцентирует внимание на том, что крупные новые проекты, в том числе направленные на масштабное освоение месторождений нефти начинать в России практически невозможно.

"Причины — и слишком высокая себестоимость и капиталоемкость по существующей добыче, и вызванные войной санкции", - заключает Вакуленко.

Напомним, в апреле количество атак Украины на российскую нефтяную инфраструктуру достигло самого высокого месячного уровня с декабря, что привело к сокращению объемов нефтепереработки в России до минимума с 2009 года.