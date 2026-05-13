У Кремлі прогнозують падіння видобутку нафти в Росії до мінімуму за останні 17 років

Як свідчать дані макропрогнозу Мінекономрозвитку РФ, видобуток нафти в Росії в 2026 році продовжить знижуватися четвертий рік поспіль і впаде до найнижчого рівня за останні 17 років.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times.

Невтішні прогнози

За даними Мінекономіки РФ, за підсумками року видобуток становитиме 511 млн тонн нафти проти 511,4 млн минулого року, 516 млн 2024-го, 530 млн 2023-го і 535 млн 2022-го.

Порівняно з першим роком війни нафтовидобуток знизиться таким чином на 4,5%, а його обсяги будуть найнижчими з 2009 року: тоді Росія видобула 494,2 млн тонн. Навіть у кризу пандемії, у 2020 році, видобуток був трохи більший — 512,7 млн ​​тонн.

Раніше Мінекономіки прогнозувало зростання видобутку в поточному році до 525 млн тонн, а потім до 540 млн — до 2028 року. За новими оцінками, видобуток трохи вийде на планку 525 млн тонн у 2027 році і вище за неї підніматися вже не буде.

Нафтова галузь опинилася у цугцвангу

Спад російського нафтовидобутку, який розпочався ще наприкінці минулого року і прискорився навесні, всупереч квотам ОПЕК+, які дозволяли качати більше, — це результат погіршення фінансового стану компаній, зазначає незалежний експерт Геннадій Максаков.

Минулого року нафтовики до мінімуму за три роки скоротили буріння після того, як посилення санкцій, дешева нафта і міцний рубль кратно знизили їх прибутки.

Так, чистий прибуток російської нафтової компанії "Роснефть" у 2025 році скоротився на 73% і становив 293 млрд рублів (близько 3,6 млрд доларів), у "Газпром нафти" прибуток впав удвічі, а нафтовий гігант "Лукойл" став збитковим уперше за два десятиліття.

Компанії переключилися "в режим заощадження готівки", каже Максаков, і результати цього виявлятимуться в падінні видобутку й надалі — як мінімум до другого та третього кварталів поточного року.

Загалом "російська нафтова галузь опинилась у цугцвангу", вважає Сергій Вакуленко, науковий співробітник Берлінського центру Карнегі: видобуток нафти в Росії найближчим часом знижуватиметься повільно, але стійко — зі швидкістю близько 3% на рік.

"Але утримання полки видобутку або його приріст можливі лише за рахунок залучення у видобуток запасів з технічною собівартістю, на що російська нафтова галузь зараз не має достатнього капіталу, а держава — готовності цей капітал залишати в галузі", — підкреслює Вакуленко. Крім того, позначаються обставини воєнного часу, продовжує він: наприклад, необхідність витрачати гроші на ремонт НПЗ, що зазнають атак, або нестабільність грошового потоку.

Експерт акцентує на тому, що великі нові проекти, у тому числі спрямовані на масштабне освоєння родовищ нафти починати в Росії практично неможливо.

"Причини — і надто висока собівартість і капіталомісткість щодо існуючого видобутку, і спричинені війною санкції", - підсумовує Вакуленко.

Нагадаємо, у квітні кількість атак України на російську нафтову інфраструктуру досягла найвищого місячного рівня з грудня, що призвело до скорочення обсягів нафтопереробки в Росії до мінімуму з 2009 року.