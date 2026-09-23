В Кривом Роге российским ударом разрушен распределительный центр сети маркетов "Делви"

В Кривом Роге в результате российского удара 19 сентября разрушен распределительный центр сети семейных маркетов "Делви". Во время вражеской атаки сотрудники компании не пострадали.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба ритейлера.

"Вся наша команда в безопасности, никто из сотрудников не пострадал. Несмотря на потерю логистического хаба и большого количества товара, маркеты "Делви" продолжают работать в обычном режиме", — сообщила команда сети.

По данным компании, сейчас она перестраивает цепи поставок и разворачивает резервные мощности.

О "Делви"

"Делви" - это украинская национальная сеть семейных маркетов (НМСМ "Делви"). Магазины компании работают в формате самообслуживания, их торговая площадь составляет 40-120 кв. м. Ассортимент насчитывает более 2000 наименований товаров.

Сегодня сеть представлена в таких городах: Киев, Днепр, Полтава, Запорожье, Кропивницкий, Черкассы, Умань, Белая Церковь, Кривой Рог, Павлоград, Каменское, Новомосковск, Синельниково, Вольнянск, Вольногорск и Христиновка .

По данным Y ou C ontrol, ООО "НМСМ "ДЕЛВИ" было зарегистрировано в ноябре 2018 года. Уставный фонд общества составляет 5 млн. грн. Его конечным бенефициарным владельцем является Олег Мазин.

Напомним, 10 сентября российский удар повредил в Днепре завод "Олейна", принадлежащий американской корпорации Bunge.