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У Кривому Розі російським ударом зруйновано розподільчий центр мережі маркетів "Делві"

маркет Делві
Російська атака зруйнувала розподільчий центр "Делві" / Фото: Делві

У Кривому Розі внаслідок російського удару 19 вересня зруйновано розподільчий центр мережі сімейних маркетів "Делві". Під час ворожої атаки працівники компанії не постраждали.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба ритейлера.

"Вся наша команда в безпеці, ніхто зі співробітників не постраждав. Попри втрату логістичного хабу і великої кількості товару, маркети "Делві" продовжують працювати у звичному режимі", — повідомила команда мережі.

За даними компанії, зараз вона перебудовує ланцюги постачання та розгортає резервні потужності.

Про "Делві"

"Делві" — це українська національна мережа сімейних маркетів (НМСМ "Делві"). Магазини компанії працюють у форматі самообслуговування, їхня торгова площа становить 40–120 кв. м. Асортимент налічує понад 2000 найменувань товарів.

Як зазначають у "Делві", сьогодні мережа представлена в таких містах: Київ, Дніпро, Полтава, Запоріжжя, Кропивницький, Черкаси, Умань, Біла Церква, Кривий Ріг, Павлоград, Кам’янське, Новомосковськ, Синельникове, Вільнянськ, Вільногірськ та Христинівка.

За даними YouControl,  ТОВ "НМСМ "ДЕЛВІ" було зареєстровано у листопаді 2018 року. Уставний фонд товариства складає 5 млн грн. Його кінцевим бенефіціарним власником є Олег Мазін.

Нагадаємо, 10 вересня російський удар пошкодив у Дніпрі завод "Олейна", який належить американській корпорації Bunge. 

Автор:
Тетяна Ковальчук

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