Финансовые гиганты HSBC, JP Morgan и StoneX провели в Лондоне первые соглашения, по которым права на физическое золото передавали в цифровом формате. Это позволяет торговать металлом и использовать его в качестве залога без передачи самих слитков между сторонами.

Как пишет Dilo, об этом сообщил Всемирный золотой совет.

Как торговали золотом

Во время тестовых операций банки использовали физические золотые слитки, хранящиеся в хранилищах. Вместо перемещения металла между участниками сделки в цифровой системе передавали права на золото.

Для этого были созданы цифровые записи, подтверждающие право собственности на часть золота из общего запаса. Такие права можно передавать другим участникам рынка или использовать в качестве залога под финансовые операции.

В тестировании использовали стандартные золотые слитки весом около 12,44 кг каждый. После завершения сделок золото вывели из цифровой системы.

Проект разработал Всемирный золотой совет (World Gold Council). Технологическую платформу снабдила Baton Systems, а оператором операций стала ICE Benchmark Administration.

Зачем это банкам

Как пояснили во Всемирном золотом совете, цифровой формат должен упростить торговлю золотом, передачу прав собственности и использование металла в качестве обеспечения кредитов и других финансовых операций. При этом физическое золото не нужно перемещать всякий раз, когда меняется его владелец.

"Частичное владение золотом, которое легко передается и защищено от неплатежеспособности, позволит шире использовать золото на финансовых рынках, в том числе как залог", - заявил глобальный руководитель отдела физических товаров JPMorgan Марк Амлин.

Пилотный проект проходит на фоне обсуждения в Великобритании правил использования цифрового золота на оптовых рынках, в частности, как залога. Новая система должна дополнить действующие способы торговли и расчетов по физическому золоту.

Напомним, Центральные банки мира приобрели 321 тонну золота в третьем квартале 2026 года. Это на 42% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, и наибольший квартальный объем закупок с четвертого квартала 2024 года. В целом с начала года центробанки пополнили запасы на 675 тонн — на 6% больше, чем в прошлом.