В мае дефицит счета текущих операций достиг самого высокого уровня с начала войны — $3,5 млрд.

В мае 2025 года дефицит счета текущих операций (РЮО) Украины достиг $3,5 млрд, что явилось рекордным месячным показателем с начала полномасштабной войны. Для сравнения, за весь 2021 год дефицит РЮО составлял $3,9 млрд.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

Ключевой причиной такого результата стало ухудшение торгового баланса: импорт товаров в мае вырос на 20,6% в годовом исчислении, тогда как экспорт — всего на 1,4%. В результате дефицит внешней торговли товарами увеличился до $3,6 млрд — на 47% больше, чем в мае прошлого года.

Еще одним фактором стало падение объема частных денежных переводов из-за рубежа на $0,7 млрд, что равняется 13,2% годового сокращения. Речь идет о средствах, которые украинцы переводят из-за границы как заробитчанские переводы или другие частные трансферы.

Также зафиксировано уменьшение профицита вторичных доходов – это грантовая, техническая и другая безвозвратная помощь. В мае этот показатель снизился до $0,7 млрд, что на 29,2% меньше, чем в прошлом, и является самым низким значением с начала войны.

Гетманцев отмечает, что всего за первые пять месяцев 2025 года дефицит РЮО достиг $11,8 млрд — почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2024 года, и почти в 7 раз больше, чем в 2023-м.

Гетманцев подчеркнул, что такой уровень дефицита является признаком структурных экономических проблем: потери части экономики и экспортного потенциала, демографического давления из-за миграции, а также последствий войны. По обновленному прогнозу МВФ, в 2025 году дефицит РЮО достигнет $34,6 млрд — это 16,5% от прогнозируемого ВВП. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составил 8,3%, а в 2023 – 5,4%.

Сейчас этот дефицит покрывается преимущественно за счет льготных международных кредитов, однако такая модель, по мнению Гетманцева, неустойчива — из-за потенциального уменьшения внешней поддержки и накопления долга.

В то же время, как отметил он, устойчивый дефицит счета текущих операций возможен только при активном привлечении прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Именно они создают новое производство, обеспечивают выход на внешние рынки, способствуют технологическому развитию и в перспективе улучшают торговый баланс.

Однако в мае суммарный приток ПИИ отсутствовал — реинвестированные доходы были перекрыты выплатами долга иностранным инвесторам. С начала года в Украину поступило всего $0,8 млрд ПИИ — в 3,4 раза меньше, чем за тот же период 2024 года. Причем более половины этой суммы составила реинвестированная прибыль, которая имеет ограниченное положительное влияние на внешнеэкономический баланс.

Гетманцев подчеркнул, что сокращение новых инвестиций, в том числе проектов "с нуля" (greenfield), — это тревожный сигнал, усиливающий экономическую уязвимость страны на фоне растущего торгового дефицита, что, по оценкам, может достигнуть $46 млрд в этом году.