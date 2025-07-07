У травні дефіцит рахунку поточних операцій сягнув найвищого рівня з початку війни — $3,5 млрд

У травні 2025 року дефіцит рахунку поточних операцій (РПО) України досяг $3,5 млрд, що стало рекордним місячним показником від початку повномасштабної війни. Для порівняння, за весь 2021 рік дефіцит РПО становив $3,9 млрд.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Ключовою причиною такого результату стало погіршення торговельного балансу: імпорт товарів у травні зріс на 20,6% у річному вимірі, тоді як експорт — лише на 1,4%. У підсумку дефіцит зовнішньої торгівлі товарами збільшився до $3,6 млрд — на 47% більше, ніж у травні минулого року.

Ще одним чинником стало падіння обсягу приватних грошових переказів з-за кордону на $0,7 млрд, що дорівнює 13,2% річного скорочення. Ідеться про кошти, які українці переказують із-за кордону як заробітчанські перекази чи інші приватні трансфери.

Також зафіксоване зменшення профіциту вторинних доходів — це грантова, технічна та інша безповоротна допомога. У травні цей показник знизився до $0,7 млрд, що на 29,2% менше, ніж торік, і є найнижчим значенням з початку війни.

Гетманцев зазначає, що загалом за перші п’ять місяців 2025 року дефіцит РПО досяг $11,8 млрд — майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період 2024 року, і майже в 7 разів більше, ніж у 2023-му.

Гетманцев підкреслив, що такий рівень дефіциту є ознакою структурних економічних проблем: втрати частини економіки та експортного потенціалу, демографічного тиску через міграцію, а також наслідків війни. За оновленим прогнозом МВФ, у 2025 році дефіцит РПО сягне $34,6 млрд — це 16,5% від прогнозованого ВВП. Для порівняння, у 2024 році цей показник становив 8,3%, а у 2023 — 5,4%.

Наразі цей дефіцит покривається переважно за рахунок пільгових міжнародних кредитів, однак така модель, на думку Гетманцева, є нестійкою — через потенційне зменшення зовнішньої підтримки та накопичення боргу.

Водночас, як зауважив він, стійкий дефіцит рахунку поточних операцій можливий лише за умов активного залучення прямих іноземних інвестицій (ПІІ). Саме вони створюють нове виробництво, забезпечують вихід на зовнішні ринки, сприяють технологічному розвитку та в перспективі покращують торговельний баланс.

Проте в травні сумарний приплив ПІІ був відсутній — реінвестовані прибутки були перекриті виплатами боргу іноземним інвесторам. Від початку року в Україну надійшло лише $0,8 млрд ПІІ — у 3,4 раза менше, ніж за той самий період 2024 року. Причому понад половину цієї суми становив реінвестований прибуток, який має обмежений позитивний вплив на зовнішньоекономічний баланс.

Гетманцев наголосив, що скорочення нових інвестицій, зокрема проєктів "з нуля" (greenfield), — це тривожний сигнал, який посилює економічну вразливість країни на тлі зростаючого торговельного дефіциту, що, за оцінками, може досягти $46 млрд цього року.