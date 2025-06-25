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В мае вкладчики 10 банков-банкротов получили почти 3,4 млн грн возмещений: детали

ФГВФЛ, активы, банк
Вкладчики банков-банкротов получили почти 3,4 млн грн возмещений.

В течение мая 2025 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выплатил ликвидируемым вкладчикам банков почти 3,4 млн грн гарантированного возмещения. Больше всего из этой суммы — 1,4 млн грн — получили вкладчики АО "Банк Сич" — 1,37 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ФГВФО.

Выплаты вкладчикам в разрезе банков в течение мая 2025 года :

  • ПАО "ВиЭйБи Банк" — 52,6 тыс. грн;
  • ПАО "КБ "Надра" — 2,79 тыс. грн;
  • ПАО "Банк Национальный кредит" — 7,23 тыс. грн;
  • АО "Дельта Банк" — 0,09 тыс. грн;
  • ПАО "Радикал Банк" — 146,44 тыс. грн;
  • АО "МР Банк" — 440,66 тыс. грн;
  • АО "Мегабанк" — 944,63 тыс. грн;
  • АО "Банк Сич" — 1,37 млн грн;
  • АО "Банк Форвард" — 382,26 тыс. грн;
  • АО "АКБ "Конкорд" — 19,86 тыс. грн.

Общая сумма всех выплат ликвидируемым вкладчикам вышеупомянутых банков составляет 3 млн 368 тысяч гривен.

В общей сложности с начала основания фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила 104,9 млрд грн, возмещение получили 96% вкладчиков банков. В выплату гарантированного возмещения ФГВФЛ осуществляет исключительно из собственных ресурсов. По состоянию на 31 мая 2025 года средства фонда составляли 50,1 млрд грн.

Напомним, в мае и 2025 году сумма удовлетворения требований кредиторов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов физических лиц, составила 321,7 млн грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук