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У травні вкладники 10 банків-банкрутів отримали майже 3,4 млн грн відшкодувань: деталі
Впродовж травня 2025 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, майже 3,4 млн грн гарантованого відшкодування. Найбільше з цієї суми — 1,4 млн грн — отримали вкладники АТ "Банк Січ" — 1,37 млн грн.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ФГВФО.
Виплати вкладникам у розрізі банків протягом травня 2025 року:
- ПАТ "ВіЕйБі Банк" — 52,6 тис. грн;
- ПАТ "КБ "Надра" — 2,79 тис. грн;
- ПАТ "Банк Національний кредит" — 7,23 тис. грн;
- АТ "Дельта Банк" — 0,09 тис. грн;
- ПАТ "Радикал Банк" — 146,44 тис. грн;
- АТ "МР Банк" — 440,66 тис. грн;
- АТ "Мегабанк" — 944,63 тис. грн;
- АТ "Банк Січ" — 1,37 млн грн;
- АТ "Банк Форвард" — 382,26 тис. грн;
- АТ "АКБ "Конкорд" — 19,86 тис. грн.
Загальна сума усіх виплат вкладникам вищезазначених банків, що ліквідуються, складає 3 млн 368 тисяч гривень.
Загалом від початку заснування фонду сума виплат гарантованого відшкодування склала 104,9 млрд грн, відшкодування отримали 96% вкладників банків. Виплату гарантованого відшкодування ФГВФО здійснює виключно з власних ресурсів. Станом на 31 травня 2025 року кошти фонду складали 50,1 млрд грн.
Нагадаємо, у травні 2025 року сума задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, склала 321,7 млн грн.