В Україні виставили на продаж активи шести банків на 1,2 млрд грн: деталі

Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) планує у системі Prozorro.Продажі продати активи шести банків, що ліквідуються. Початкова ціна реалізації всіх лотів складає 1,2 млрд грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу ФГВФО.

Зазначається, що до 27 червня) заплановано продаж активів таких банків:

Промінвестбанк на загальну суму 909,2 млн грн;

МР Банк на загальну суму 265,7 млн грн;

АКБ "Конкорд на загальну суму 3,1 млн грн";

Мегабанк із початковою ціною 1,4 млн грн;

КСГ Банк за стартовою ціною 0,2 млн грн;

Банк Січ із початковою вартістю 0,07 млн грн.

Початкова ціна реалізації всіх лотів становить 1,2 млрд грн

При цьому підкреслюється: із загальної суми на понад 1 млрд грн виставлено на продаж права вимоги за кредитами. А крім того:

на 76,9 млн грн – об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби;

на 73,9 млн грн – дебіторська заборгованість перед банками.

Нагадаємо, протягом травня 2025 року сума задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються ФГВФО, склала 321,7 млн грн.

За результатами 2024 року ФГВФО перерахував до держбюджету 7,9 мільярда гривень.