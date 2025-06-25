В Украине выставили на продажу активы шести банков на 1,2 млрд грн

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует в системе Prozorro. Продажи продать активы шести ликвидируемых банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет 1,2 млрд. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ФГВФЛ.

отмечается, что до 27 июня) запланирована продажа активов таких банков:

Проминвестбанк на общую сумму 909,2 млн. грн;

МР Банк на общую сумму 265,7 млн. грн;

АКБ "Конкорд на общую сумму 3,1 млн. грн.";

Мегабанк с начальной ценой 1,4 млн грн;

КСГ Банк по стартовой цене 0,2 млн грн;

Банк Сечь с начальной стоимостью 0,07 млн. грн.

Начальная цена реализации всех лотов составляет 1,2 млрд. грн.

При этом подчеркивается: из общей суммы более 1 млрд грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:

на 76,9 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства;

на 73,9 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.

Напомним, в течение мая 2025 года сумма удовлетворения требований ликвидируемых ФГВФЛ кредиторов банков составила 321,7 млн грн.

По результатам 2024 года ФГВФЛ перечислил в госбюджет 7,9 миллиарда гривен.