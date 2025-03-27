- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В "Метинвесте" рассказали почему продавать чугун в США выгоднее, чем в ЕС
Коммерческий директор группы Рината Ахметова "Метинвест" Дмитрий Николаенко отмечает, что продавать украинский чугун в США выгоднее, чем в страны Европейского союза, после начала полномасштабной войны стало выгоднее, поскольку США закрыло рынок для российского чугуна, снижающего общий уровень цен. Об этом Николаенко рассказал в интервью проекту FAQ talks.
"Американский рынок чугуна выгоднее европейского из-за отсутствия российского чугуна, снижающего общий уровень цен. Американский рынок работает только с украинским и бразильским чугуном", — сказал он.
Николаенко отметил, что основными рынками для железорудного сырья компании остаются Европа и Китай. После открытия судоходства в Черном море "Метинвест" возобновил поставки в Китай, постепенно снижая стоимость фрахта.
Так, последнее судно из Одессы в Китай зафрахтовано по цене, близкой к довоенным, однако более привлекательным для "Метинвеста" остается европейский рынок и компания сосредоточена на отгрузке сырья европейским потребителям, в частности, в Восточной Европе.
Украинские металлурги призвали Трампа не возобновлять пошлины на металлопродукцию
В феврале Объединение предприятий "Укрметаллургпром" выразило глубокую обеспокоенность решением администрации президента США Дональда Трампа восстановить 25% пошлину на импорт украинской стальной продукции и попросило освободить от дополнительной 25% импортной пошлины стальную продукцию.
Металлургики просят отсрочить пошлину на продукцию произведенную в Украине, а также произведенную в Европейском Союзе из стали, выплавленной и разлитой ("melted and poured") в Украине.
"Укрметаллургпром" указывает, что несмотря на потери из-за продолжающейся десятый год войны горно-металлургический комплекс остается ключевой отраслью экономики Украины. В 2024 году металлургия обеспечила 6% ВВП страны, 16% экспорта и создала более 350 тысяч рабочих мест.
Несмотря на то, что доля украинского металла в импорте США не превышает 0,81%, он попал под пошлины, что чревато сокращением экспорта, снижением валютной выручки и потерями для бюджета.