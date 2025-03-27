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В "Метінвесті" розповіли, чому продавати чавун у США вигідніше, ніж в ЄС
Комерційний директор групи Ріната Ахметова "Метінвест" Дмитро Ніколаєнко зазначає, що продавати український чавун в США вигідніше ніж в країни Європейського союзу після початку повномасштабної війни стало вигідніше оскільки США закрило ринок для російського чавуну, який знижує загальний рівень цін. Про це Ніколаєнко розповів в інтерв'ю для проєкту FAQ talks.
"Американський ринок чавуну вигідніший за європейський через відсутність російського чавуну, який знижує загальний рівень цін. Американський ринок працює лише з українським і бразильським чавуном", — сказав він.
Ніколаєнко зауважив, що основними ринками для залізорудної сировини компанії залишаються Європа та Китай. Після відкриття судноплавства в Чорному морі "Метінвест" відновив постачання до Китаю, поступово знижуючи вартість фрахту.
Так, останнє судно з Одеси до Китаю зафрахтовано за ціною, близькою до довоєнних, проте привабливішим для "Метінвеста" залишається європейський ринок і компанія зосереджена на відвантаженні сировини європейським споживачам, зокрема в Східній Європі.
Українські металурги закликали Трампа не відновлювати мито на металопродукцію
У лютому Об’єднання підприємств "Укрметалургпром" висловило глибоке занепокоєння рішенням адміністрації президента США Дональда Трампа відновити 25% мито на імпорт української сталевої продукції та попросило звільнити від додаткового 25% імпортного мита сталеву продукцію.
Металургійники просять відтермінувати мито на продукцію вироблену в Україні, а також вироблену в Європейському Союзі зі сталі, виплавленої та розлитої ("melted and poured") в Україні.
"Укрметалургпром" вказує, що незважаючи на втрати через війну, що триває десятий рік, гірничо-металургійний комплекс залишається ключовою галуззю економіки України. У 2024 році металургія забезпечила 6% ВВП країни, 16% експорту та створила понад 350 тисяч робочих місць.
Попри те, що частка українського металу в імпорті США не перевищує 0,81%, він потрапив під мита, що загрожує скороченням експорту, зниженням валютних надходжень та втратами для бюджету.