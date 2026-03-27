Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,89

+0,01

EUR

50,61

--0,24

Наличный курс:

USD

44,00

43,85

EUR

51,10

50,85

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Минцифре рассказали, будут ли присылать повестки через "Дію"

Подобный функционал не находится в разработке

В приложении "Дія" не планируют внедрять функцию передачи повесток, а команда Минцифры не работает над созданием такого сервиса.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Дії".

В ведомстве подчеркнули, что подобный функционал не находится в разработке и не рассматривается для реализации в будущем.

"Повесток у "Дії" не будет", - говорится в сообщении.

Ранее нардепка Юлия Яцик заявила, что внедрение повесток в "Дії" вроде бы планируется реализовать для усиления мобилизационных процессов.

Как пишет "Главком", временный глава Минцифры Александр Борняков тоже сообщал, что возможность введения электронных повесток не рассматривается, поскольку такая позиция принципиальна и неизменна. По его словам, электронные повестки не планируют внедрять ни в приложении "Дія", ни в других цифровых продуктах государства.

Он считает, что трансформация сервиса в механизм контроля подорвет доверие миллионов пользователей.

В ведомстве уже отмечали, что через "Дію" и мессенджеры невозможно раздавать повестки. Для этого нужно привязать номер телефона человека к его данным в реестре.

В Украине это невозможно, потому что, покупая сим-карту, тебе не нужно ее регистрировать по паспорту.

Автор:
Татьяна Гойденко