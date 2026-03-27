В Минцифре рассказали, будут ли присылать повестки через "Дію"

В приложении "Дія" не планируют внедрять функцию передачи повесток, а команда Минцифры не работает над созданием такого сервиса.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Дії".

В ведомстве подчеркнули, что подобный функционал не находится в разработке и не рассматривается для реализации в будущем.

"Повесток у "Дії" не будет", - говорится в сообщении.

Ранее нардепка Юлия Яцик заявила, что внедрение повесток в "Дії" вроде бы планируется реализовать для усиления мобилизационных процессов.

Как пишет "Главком", временный глава Минцифры Александр Борняков тоже сообщал, что возможность введения электронных повесток не рассматривается, поскольку такая позиция принципиальна и неизменна. По его словам, электронные повестки не планируют внедрять ни в приложении "Дія", ни в других цифровых продуктах государства.

Он считает, что трансформация сервиса в механизм контроля подорвет доверие миллионов пользователей.

В ведомстве уже отмечали, что через "Дію" и мессенджеры невозможно раздавать повестки. Для этого нужно привязать номер телефона человека к его данным в реестре.

В Украине это невозможно, потому что, покупая сим-карту, тебе не нужно ее регистрировать по паспорту.