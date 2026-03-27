У Мінцифри розповіли, чи будуть надсилати повістки через "Дію"

У застосунку "Дія" не планують впроваджувати функцію надсилання повісток, а команда Мінцифри не працює над створенням такого сервісу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Дії".

У відомстві наголосили, що подібний функціонал не перебуває в розробці та не розглядається для реалізації у майбутньому.

"Повісток у "Дії" не буде", - йдеться в повідомленні.

Раніше нардепка Юлія Яцик заявила, що впровадження повісток у "Дії" начебто планується реалізувати для посилення мобілізаційних процесів.

Як пише "Главком", тимчасовий очільник Мінцифри Олександр Борняков теж повідомляв, що можливість запровадження електронних повісток не розглядається, оскільки така позиція є принциповою та незмінною. За його словами, електронні повістки не планують впроваджувати ні в застосунку "Дія", ні в інших цифрових продуктах держави.

Він вважає, що трансформація сервісу в механізм контролю підірве довіру мільйонів користувачів.

Колись у відомстві вже наголошували, що через "Дію" та месенджери неможливо роздавати повістки. Для цього треба прив’язати номер телефону людини до її даних у реєстрі.

В Україні це неможливо, бо, купуючи сім-картку, тобі не потрібно її реєструвати за паспортом.