Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,89

+0,01

EUR

50,61

--0,24

Готівковий курс:

USD

44,00

43,85

EUR

51,10

50,85

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У Мінцифри розповіли, чи будуть надсилати повістки через "Дію"

Подібний функціонал не перебуває в розробці

У застосунку "Дія" не планують впроваджувати функцію надсилання повісток, а команда Мінцифри не працює над створенням такого сервісу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Дії".

У відомстві наголосили, що подібний функціонал не перебуває в розробці та не розглядається для реалізації у майбутньому.

"Повісток у "Дії" не буде", - йдеться в повідомленні.

Раніше нардепка Юлія Яцик заявила, що впровадження повісток у "Дії" начебто планується реалізувати для посилення мобілізаційних процесів.

Як пише "Главком", тимчасовий очільник Мінцифри Олександр Борняков теж повідомляв, що можливість запровадження електронних повісток не розглядається, оскільки така позиція є принциповою та незмінною. За його словами, електронні повістки не планують впроваджувати ні в застосунку "Дія", ні в інших цифрових продуктах держави.

Він вважає, що трансформація сервісу в механізм контролю підірве довіру мільйонів користувачів.

Колись у відомстві вже наголошували, що через "Дію" та месенджери неможливо роздавати повістки. Для цього треба прив’язати номер телефону людини до її даних у реєстрі.

В Україні це неможливо, бо, купуючи сім-картку, тобі не потрібно її реєструвати за паспортом.

Автор:
Тетяна Гойденко