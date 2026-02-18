В Минобороны предлагают продажу SIM-карт по паспортам для противодействия дронам РФ

Российские военные используют новую тактику применения FPV-дронов – управление через сети мобильной связи LTE. Противник адаптировал украинский опыт и начал доставлять FPV-дроны на крылатых БпЛА в районы со стабильным мобильным покрытием, где и осуществляется их сброс на цели.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение советника министра обороны Украины Сергея Бескрестнова.

По его словам, управление такими дронами осуществляется оператором с территории России, а продолжительность полета после сброса составляет считанные минуты. Для выполнения задач, в частности, используются украинские SIM-карты.

Бескрестнов подчеркнул, что над противодействием этой угрозе специалисты работают круглосуточно. В то же время он признал, что любые технические алгоритмы защиты могут быть обойдены противником, постоянно ищущим новые способы адаптации.

По его словам, Украина также применяет симметричные меры в области использования мобильных сетей. В России, в частности, уже длительное время практикуют ограничения или карантины на услуги передачи данных, однако это не стало панацеей.

Одним из возможных решений в Украине, по мнению советника министра обороны, введение продажи SIM-карт по паспортам с ограничением их количества в одни руки. Такое решение потребует изменений в законодательство и голосование в Верховной Раде, а также может быть политически непопулярным.

Он подчеркнул, что это не гарантирует полного устранения проблемы. Даже в России, где SIM-карты продаются по паспортам, их можно приобрести посредниками. Однако в украинских условиях это позволило бы, по крайней мере, ограничить массовое неконтролируемое приобретение карт.

"Сейчас любой "ждун" может купить 3000 карт без каких-либо проблем и отправить их в РФ. Продажа по паспортам хоть как-то ограничит гигантские масштабы этого бесконтрольного процесса", - отмечает Бескрестнов.

Он также добавил, что для таких атак обычно используются новые SIM-карты, и маловероятно, что враг будет массово скупать подержанные карты у населения.

Среди других вариантов противодействия рассматривается и временное отключение или ограничение услуг передачи данных в определенных форматах. В то же время, такие шаги могут оказать значительное негативное влияние на экономику и повседневную жизнь страны.

Напомним, ранее в Украине запустили функцию eSIM. Оператор разрешил оформить контракт онлайн с помощью "Действия", а физическая SIM-карта к клиенту доставляется бесплатно.