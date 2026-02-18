Запланована подія 2

В Міноборони пропонують продаж SIM-карт за паспортами для протидії дронам РФ

РФ використовує українські SIM-карти
РФ використовує українські SIM-карти / Міноборони

Російські військові використовують нову тактику застосування FPV-дронів — управління через мережі мобільного зв’язку LTE. Противник адаптував український досвід та почав доставляти FPV-дрони на крилатих БпЛА у райони зі стабільним мобільним покриттям, де й здійснюється їх скидання на цілі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення радника міністра оборони України Сергія Бескрестнова.

За його словами, керування такими дронами здійснюється оператором з території Росії, а тривалість польоту після скидання становить лічені хвилини. Для виконання завдань, зокрема, використовуються українські SIM-карти.

Бескрестнов наголосив, що над протидією цій загрозі фахівці працюють цілодобово. Водночас він визнав, що будь-які технічні алгоритми захисту можуть бути обійдені противником, який постійно шукає нові способи адаптації.

За його словами, Україна також застосовує симетричні заходи у сфері використання мобільних мереж. У Росії, зокрема, вже тривалий час практикують обмеження або "карантини" на послуги передачі даних, однак це не стало панацеєю.

Одним із можливих рішень в Україні, на думку радника міністра оборони, є запровадження продажу SIM-карт за паспортами з обмеженням їх кількості в одні руки. Таке рішення потребуватиме змін до законодавства та голосування у Верховній Раді, а також може бути політично непопулярним.

Він підкреслив, що це не гарантує повного усунення проблеми. Навіть у Росії, де SIM-карти продаються за паспортами, їх можна придбати через посередників. Проте в українських умовах це дозволило б принаймні обмежити масове неконтрольоване придбання карток.

"Зараз будь-який "ждун" може купити 3000 карток без будь-яких проблем і відправити їх до РФ. Продаж за паспортами хоч якось обмежить гігантські масштаби цього безконтрольного процесу", — зазначає Бескрестнов.

Він також додав, що для таких атак зазвичай використовуються нові SIM-карти, і малоймовірно, що ворог масово скуповуватиме вживані картки у населення.

Серед інших варіантів протидії розглядається й тимчасове відключення або обмеження послуг передачі даних у певних форматах. Водночас такі кроки можуть мати значний негативний вплив на економіку та повсякденне життя країни.

Нагадаємо, раніше в Україні запустили функцію eSIM. Оператор дозволив оформити контракт онлайн за допомогою "Дії", а фізична SIM-карту до клієнта доставляється безкоштовно.

Автор:
Тетяна Гойденко