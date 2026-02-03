В Минразвития отчитались, в каких городах нет отопления после ударов РФ

После очередной массированной атаки России по объектам тепло- и энергогенерации продолжаются восстановительные работы в ряде регионов Украины. Удары были нанесены по ТЭС и ТЭЦ, обеспечивающими теплоснабжение в условиях морозной погоды.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.

В ведомстве отмечают, что под атаками оказалась энергетическая инфраструктура Киева, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Винницкой и Сумской областей.

В столице в результате обстрелов без теплоснабжения остаются жители 1176 жилых домов.

В Киевской области теплоснабжение работает в штатном режиме. Котельные жилищного фонда и объектов социальной сферы обеспечены резервными источниками питания – стационарными и мобильными генераторами, в частности для работы скважин в общинах.

В то же время, продолжаются восстановительные работы по возврату отопления в отдельных районах Харькова, Харьковской области и Днепра. Водоснабжение и водоотвод после атак во всех регионах работают стабильно.

Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба отметил, что возобновление теплоснабжения происходит поэтапно, все службы работают в усиленном режиме.

По его словам, к ликвидации последствий привлечены 229 аварийно-восстановительных бригад, из которых 119 - дополнительные бригады "Укрзализныци" и специалисты из других регионов.

"Это не случайный выбор целей. Это сознательная тактика - оставить гражданских без тепла, воды и света во время морозов. Именно так выглядит геноцид: когда государство-агрессор намеренно создает условия, несовместимые с нормальной жизнью", - подчеркнул министр.

Напомним, 3 февраля во время массированной атаки российской армии на энергетическую инфраструктуру под ударом находились восемь областей Украины.

Удары были направлены, в частности, по теплоэлектроцентралям и теплоэлектростанциям в Киеве, Харькове и Днепре, работавших исключительно в режиме обеспечения теплоснабжения районов.