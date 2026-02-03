У Мінрозвитку відзвітували, в яких містах немає опалення після ударів РФ

Після чергової масованої атаки Росії по об’єктах тепло- та енергогенерації тривають відновлювальні роботи у низці регіонів України. Удари було завдано по ТЕС і ТЕЦ, що забезпечують теплопостачання в умовах морозної погоди.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

У відомстві зауважують, що під атаками опинилася енергетична інфраструктура Києва, Одеської, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської, Київської, Вінницької та Сумської областей.

У столиці внаслідок обстрілів без теплопостачання залишаються мешканці 1176 житлових будинків.

У Київській області теплопостачання працює у штатному режимі. Котельні житлового фонду та об’єктів соціальної сфери забезпечені резервними джерелами живлення - стаціонарними та мобільними генераторами, зокрема для роботи свердловин у громадах.

Водночас тривають відновлювальні роботи з повернення опалення в окремих районах Харкова, Харківської області та Дніпра. Водопостачання та водовідведення після атак у всіх регіонах працюють стабільно.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба зауважив, що відновлення теплопостачання відбувається поетапно, усі служби працюють у посиленому режимі.

За його словами, до ліквідації наслідків залучено 229 аварійно-відновлювальних бригад, з яких 119 - додаткові бригади "Укрзалізниці" та фахівці з інших регіонів.

"Це не випадковий вибір цілей. Це свідома тактика – залишити цивільних без тепла, води й світла під час морозів. Саме так виглядає геноцид: коли держава-агресор навмисно створює умови, несумісні з нормальним життям», — підкреслив міністр.

Нагадаємо, 3 лютого під час масованої атаки російської армії на енергетичну інфраструктуру під ударом були вісім областей України.

Удари були спрямовані, зокрема, по теплоелектроцентралях і теплоелектростанціях у Києві, Харкові та Дніпрі, які працювали виключно в режимі забезпечення теплопостачання районів.