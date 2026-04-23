В НБУ ищут нового руководителя ключевого экономического департамента

Национальный банк Украины объявит конкурс на должность директора Департамента монетарной политики и экономического анализа по завершении работы Михаила Ребрика. Временно обязанности руководителя будет исполнять Тарас Токарчук.

В НБУ обновляется руководство

Национальный банк Украины приступит к отбору кандидатов на должность директора Департамента монетарной политики и экономического анализа.

Это связано с тем, что действующий руководитель департамента Михаил Ребрик 23 апреля 2026 завершает работу в НБУ с согласия сторон по личным причинам.

Департамент отвечает за реализацию монетарной политики, подготовку макроэкономических прогнозов, анализ экономических процессов, а также обеспечение работы Комитета по монетарной политике. Кроме того, он координирует исследовательскую деятельность в области макроэкономики и моделирования.

Подразделение входит в вертикаль "Монетарная стабильность", курируемую заместителем главы НБУ Владимиром Лепушинским.

Он поблагодарил Михаила Ребрика за работу и вклад в развитие аналитики и монетарной политики Национального банка, отметив важность его профессиональной деятельности.

Временно исполнять обязанности директора департамента будет Тарас Токарчук, руководитель управления экономического анализа.

Справочно

Михаил Ребрик работал в Национальном банке с апреля 2020 года, с декабря 2025 года – исполняющим обязанности директора Департамента монетарной политики и экономического анализа, а с марта 2026 – директором этого департамента.

Напомним, украинские банки в марте 2026 года нарастили кредитный портфель на 2,4% до 1,26 трлн грн., тогда как объем депозитов сократился на 0,5% - до 3,16 трлн грн.

Ольга Опенько