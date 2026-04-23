У НБУ шукають нового керівника ключового економічного департаменту

Національний банк України оголосить конкурс на посаду директора Департаменту монетарної політики та економічного аналізу після завершення роботи Михайла Ребрика. Тимчасово обов’язки керівника виконуватиме Тарас Токарчук.

У НБУ оновлюється керівництво

Це пов’язано з тим, що чинний керівник департаменту Михайло Ребрик 23 квітня 2026 року завершує роботу в НБУ за згодою сторін через особисті причини.

Департамент відповідає за реалізацію монетарної політики, підготовку макроекономічних прогнозів, аналіз економічних процесів, а також забезпечення роботи Комітету з монетарної політики. Крім того, він координує дослідницьку діяльність у сфері макроекономіки та моделювання.

Підрозділ входить до вертикалі "Монетарна стабільність", яку курирує заступник голови НБУ Володимир Лепушинський.

Він подякував Михайлу Ребрику за роботу та внесок у розвиток аналітики й монетарної політики Національного банку, наголосивши на важливості його професійної діяльності.

Тимчасово виконувати обов’язки директора департаменту буде Тарас Токарчук, керівник управління економічного аналізу.

Михайло Ребрик працював в Національному банку з квітня 2020 року, з грудня 2025 року – виконуючим обов'язки директора Департаменту монетарної політики та економічного аналізу, а із березня 2026 року – директором цього департаменту.

