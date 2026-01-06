В некоторых регионах Украины введены графики аварийных отключений электроэнергии

Для стабилизации работы энергосистемы в ряде регионов Украины введены графики аварийных отключений. По всей стране продолжают действовать графики почасовых отключений и ограничения мощности для бизнеса.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Роман Андарак на брифинге.

По его словам, в течение суток враг продолжал атаку на объекты энергетической инфраструктуры в ряде регионов. По состоянию на утро обесточены потребители в Харьковской и Донецкой областях. В Черниговской области, в частности в городе Славутич, продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.

Кроме того, в Одесской области после предварительных массированных атак продолжаются восстановительные работы.

Замминистра подчеркнул, что восстановление продолжается повсюду, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Андарак отметил, что для стабилизации работы энергосистемы в нескольких регионах введены графики аварийных отключений. Также по всей стране продолжают действовать графики почасовых отключений и ограничения мощности для бизнеса.

Так, об экстренных отключениях света сообщили в облэнерго Сумской, Харьковской да Полтавской областей.

Заметим, к концу декабря зафиксировано более 2000 ударов армии РФ по энергосетям и около 440 ударов по энергообъектам. Каждый месяц из-за действий врага система теряет в среднем 60 трансформаторов.