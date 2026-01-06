Запланована подія 2

У деяких регіонах України запроваджені графіки аварійних відключень електроенергії

віключення світла, відключення електроенергії, лампочка
Міненерго повідомило про аварійні відключення в деяких регіонах / Shutterstock

Для стабілізації роботи енергосистеми у кількох регіонах України запроваджені графіки аварійних відключень. По всій країні продовжують діяти графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для бізнесу.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник міністра енергетики України Роман Андарак на брифінгу.

За його словами, протягом доби ворог продовжував атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури у низці регіонів. Станом на ранок є знеструмлені споживачі у Харківській та Донецькій областях. На Чернігівщині, зокрема у місті Славутич, тривають роботи з відновлення електропостачання.

Крім того, в Одеській області після попередніх масованих атак продовжуються відновлювальні роботи.

Заступник міністра підкреслив, що відновлення триває всюди, де це дозволяє безпекова ситуація.

Андарак зауважив, що для стабілізації роботи енергосистеми у кількох регіонах запроваджені графіки аварійних відключень.Також по всій країні продовжують діяти графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для бізнесу.

Так, про екстрені відключення світла повідомили в обленерго Сумської, Харківської та Полтавської областей.

Зауважимо, на кінець грудня зафіксовано понад 2000 ударів армії РФ по енергомережах і близько 440 ударів по енергообʼєктах. Кожного місяця через дії ворога система втрачає в середньому 60 трансформаторів.

Автор:
Світлана Манько