В Николаеве полностью возобновили теплоснабжение

В Николаеве по состоянию на 12:45 19 февраля теплоснабжение потребителей возобновлено в полном объеме.



Об этом сообщил начальник Николаевской ОВО Виталий Ким.

"Температура у вас может быть ниже, ведь идет восстановление системы после экстренного отключения, нужно время. Будем постепенно прогревать сеть, но в течение суток энергетики планируют выйти в рабочий режим", — отметил он.

Ким добавил, что в пяти многоквартирных домах остается аварийная ситуация. Ожидается, что к вечеру теплоснабжение будет возобновлено.

Аварийная ситуация в Николаеве

В ночь на 19 февраля в Николаевской области произошло аварийное отключение электричества, не связанное с российскими атаками. Как сообщал Виталий Ким, по состоянию на утро от электроснабжения было отключено около 13 тысяч абонентов в области. Были перебои с теплоснабжением в Николаеве.

В свою очередь, в АО "Николаевоблэнерго" добавили, что без электричества остались 13187 бытовых и 1050 юридических лиц в 34 населенных пунктах области.

Перед этим, в ночь на 16 февраля, из-за атаки дронов на Николаев была полностью разрушена электрогенерация на Николаевской ТЭЦ. Поэтому более 100 тысяч человек остались без отопления. Тепло отсутствовало в 760 жилых домах, 27 дошкольных учебных заведениях, 39 школах и 20 заведениях здравоохранения.

Напомним, в Николаеве в результате падения обломков дрона поврежден резервуар агропромышленного предприятия, в котором хранилось подсолнечное масло. Из-за разгерметизации часть масла попала в реку Южный Буг, сообщил в Telegram городской голова Николаева Александр Сенкевич. Инцидент произошел еще в ночь на 28 декабря.