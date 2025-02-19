У Миколаєві повністю відновили теплопостачання

В Миколаєві станом на 12:45 19 лютого теплопостачання споживачів відновлено в повному обсязі.



Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Температура у вас може бути нижче, адже іде відновлення системи після екстреного відключення, потрібен час. Будемо поступово прогрівати мережу, але протягом доби енергетики планують вийти в робочий режим", - зазначив він.

Кім додав, що в пʼяти багатоквартирних будинках залишається аварійна ситуація. Очікується, що до вечора теплопостачання буде відновлено.

Аварійна ситуація у Миколаєві

У ніч проти 19 лютого у Миколаївській області сталося аварійне вимкнення електрики, не пов'язане з російськими атаками. Як повідомляв Віталій Кім, станом на ранок від електропостачання було відключено близько 13 тисяч абонентів в області. Були перебої з теплопостачанням в Миколаєві.

Своєю чергою, в АТ "Миколаївобленерго" додали, що без електрики залишилися 13187 побутових та 1050 юридичних осіб у 34 населених пунктах області.

Перед цим, у ніч на 16 лютого, через атаку дронів на Миколаїв була повністю зруйнована електрогенерація на Миколаївській ТЕЦ. Через це понад 100 тисяч людей залишились без опалення. Тепло було відсутнє в 760 житлових будинках, 27 дошкільних навчальних закладах, 39 школах і 20 закладах охорони здоров'я.

Нагадаємо, в Миколаєві внаслідок падіння уламків дрона пошкоджено резервуар агропромислового підприємства, в якому зберігалась соняшникова олія. Через розгерметизацію частина олії потрапила у річку Південний Буг, повідомив в Telegram міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Інцидент стався ще в ніч на 28 грудня.