В Николаевской области запускают мультизерновой комплекс по переработке масличных культур
В Николаевской области открывают мультизерновой комплекс по переработке масличных культур Olvia. Проект реализуют в две очереди.
Как информирует Delo.ua, об этом сообщает Latifundist.com, со ссылкой на прессслужбу компании.
На первом этапе был реконструирован элеватор объемом 84 тыс. м3, установлены системы сушки и очистки зерна. Заработали прессово-подготовительный и экстракционный цеха, склады шрота и шелухи, котельная на биомассе, емкости для хранения масла и подстанция.
Отмечается, что после запуска второй очереди предприятие удвоит производственные мощности.
В планах:
- дополнительный прессово-подготовительный цех,
- второй экстракционный цех,
- увеличение объема хранения масла,
- собственная генерация электроэнергии,
- новый цех рафинации, дезодорации и вымораживания,
- линия разлива масла в бутылки,
- склады и система отгрузки готовой продукции
В перспективе компания планирует развивать направление глубокой переработки кукурузы в крахмал и реализовывать продукцию как на внутреннем, так и на внешних рынках.
Стоит отметить, что в сентябре украинский агроэкспорт сократился на 6,5% по сравнению с августом, составив 3,7 млн т. Этот показатель на 25% меньше, чем в сентябре 2024 года. Основной причиной общего падения стало резкое сокращение экспорта масличных культур — сразу на 53% до 322,4 тыс. т.