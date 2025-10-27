Запланована подія 2

В Николаевской области запускают мультизерновой комплекс по переработке масличных культур

В Николаевской области открывают мультизерновой комплекс по переработке масличных культур Olvia. Проект реализуют в две очереди.

Как информирует Delo.ua, об этом сообщает Latifundist.com, со ссылкой на прессслужбу компании.

На первом этапе был реконструирован элеватор объемом 84 тыс. м3, установлены системы сушки и очистки зерна. Заработали прессово-подготовительный и экстракционный цеха, склады шрота и шелухи, котельная на биомассе, емкости для хранения масла и подстанция.

Отмечается, что после запуска второй очереди предприятие удвоит производственные мощности.

В планах:

  • дополнительный прессово-подготовительный цех,
  • второй экстракционный цех,
  • увеличение объема хранения масла,
  • собственная генерация электроэнергии,
  • новый цех рафинации, дезодорации и вымораживания,
  • линия разлива масла в бутылки,
  • склады и система отгрузки готовой продукции

В перспективе компания планирует развивать направление глубокой переработки кукурузы в крахмал и реализовывать продукцию как на внутреннем, так и на внешних рынках.

Стоит отметить, что в сентябре украинский агроэкспорт сократился на 6,5% по сравнению с августом, составив 3,7 млн т. Этот показатель на 25% меньше, чем в сентябре 2024 года. Основной причиной общего падения стало резкое сокращение экспорта масличных культур — сразу на 53% до 322,4 тыс. т.

Автор:
Татьяна Гойденко