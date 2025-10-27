Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,00

+0,10

EUR

48,77

+0,22

Готівковий курс:

USD

42,22

42,15

EUR

49,35

49,20

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

На Миколаївщині запускають мультизерновий комплекс з переробки олійних культур

Проєкт реалізують у дві черги
Проєкт реалізують у дві черги / latifundist

У Миколаївській області відкривають мультизерновий комплекс з переробки олійних культур Olvia. Проєкт реалізують у дві черги.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє Latifundist.com, з посиланням на пресслужбу компанії.

На першому етапі було реконструйовано елеватор обсягом 84 тис. м³, встановлено системи сушки та очищення зерна. Запрацювали пресово-підготовчий і екстракційний цехи, склади шроту та лушпиння, котельня на біомасі, ємності для зберігання олії та власна підстанція.

Зазначається, що після запуску другої черги підприємство подвоїть виробничі потужності.

У планах:

  • додатковий пресово-підготовчий цех,
  • другий екстракційний цех,
  • збільшення об’єму зберігання олії,
  • власна генерація електроенергії,
  • новий цех рафінації, дезодорації та виморожування,
  • лінія розливу олії у пляшки,
  • склади і система відвантаження готової продукції.

У перспективі компанія також планує розвивати напрям глибокої переробки кукурудзи в крохмаль і реалізовувати продукцію як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках.

Варто зауважити, що у вересні український агроекспорт скоротився на 6,5% порівняно з серпнем, склавши 3,7 млн т. Цей показник на 25% менший за вересень 2024 року. Основною причиною загального падіння стало різке скорочення експорту олійних культур — одразу на 53% до 322,4 тис т. 

Автор:
Тетяна Гойденко