На Миколаївщині запускають мультизерновий комплекс з переробки олійних культур

У Миколаївській області відкривають мультизерновий комплекс з переробки олійних культур Olvia. Проєкт реалізують у дві черги.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє Latifundist.com, з посиланням на пресслужбу компанії.

На першому етапі було реконструйовано елеватор обсягом 84 тис. м³, встановлено системи сушки та очищення зерна. Запрацювали пресово-підготовчий і екстракційний цехи, склади шроту та лушпиння, котельня на біомасі, ємності для зберігання олії та власна підстанція.

Зазначається, що після запуску другої черги підприємство подвоїть виробничі потужності.

У планах:

додатковий пресово-підготовчий цех,

другий екстракційний цех,

збільшення об’єму зберігання олії,

власна генерація електроенергії,

новий цех рафінації, дезодорації та виморожування,

лінія розливу олії у пляшки,

склади і система відвантаження готової продукції.

У перспективі компанія також планує розвивати напрям глибокої переробки кукурудзи в крохмаль і реалізовувати продукцію як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках.

Варто зауважити, що у вересні український агроекспорт скоротився на 6,5% порівняно з серпнем, склавши 3,7 млн т. Цей показник на 25% менший за вересень 2024 року. Основною причиною загального падіння стало різке скорочення експорту олійних культур — одразу на 53% до 322,4 тис т.