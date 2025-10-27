- Категорія
На Миколаївщині запускають мультизерновий комплекс з переробки олійних культур
У Миколаївській області відкривають мультизерновий комплекс з переробки олійних культур Olvia. Проєкт реалізують у дві черги.
Як інформує Delo.ua, про це повідомляє Latifundist.com, з посиланням на пресслужбу компанії.
На першому етапі було реконструйовано елеватор обсягом 84 тис. м³, встановлено системи сушки та очищення зерна. Запрацювали пресово-підготовчий і екстракційний цехи, склади шроту та лушпиння, котельня на біомасі, ємності для зберігання олії та власна підстанція.
Зазначається, що після запуску другої черги підприємство подвоїть виробничі потужності.
У планах:
- додатковий пресово-підготовчий цех,
- другий екстракційний цех,
- збільшення об’єму зберігання олії,
- власна генерація електроенергії,
- новий цех рафінації, дезодорації та виморожування,
- лінія розливу олії у пляшки,
- склади і система відвантаження готової продукції.
У перспективі компанія також планує розвивати напрям глибокої переробки кукурудзи в крохмаль і реалізовувати продукцію як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках.
Варто зауважити, що у вересні український агроекспорт скоротився на 6,5% порівняно з серпнем, склавши 3,7 млн т. Цей показник на 25% менший за вересень 2024 року. Основною причиною загального падіння стало різке скорочення експорту олійних культур — одразу на 53% до 322,4 тис т.