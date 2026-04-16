В области fashion "серый" рынок одежды и обуви составляет около 50% — Intertop

Доля "серого" рынка одежды и обуви в Украине составляет около 50%. В результате украинские компании при импорте платят полный объем налогов, в то время как иностранные игроки, в том числе из Польши или Китая, могут поставлять товары без дополнительной налоговой нагрузки в случае почтовых отправлений.

Как информирует Delo.ua, такую оценку в интервью Forbes Ukraine озвучил CEO Intertop Сергей Бадритдинов.

По его словам, проблема состоит из двух компонентов: внутреннего и внешнего. Внутренний связан с дроблением бизнеса, тогда как внешний – с режимом беспошлинного ввоза почтовых отправлений стоимостью до 150 евро, которые не облагаются НДС и пошлиной.

Бадритдинов отметил, что даже глобальные бренды используют подобные модели. В частности, H&M при офлайн-продажах платит налоги в Украине, однако часть онлайн-операций осуществляется через Польшу, что при действующем регулировании не всегда приводит к налогообложению в Украине.

В компании отмечают, что такая разница создает структурное ценовое неравенство, которое сложно компенсировать даже при сильном продукте или бренде.

Бадритдинов подчеркнул, что иностранные игроки могут предлагать аналогичные товары примерно на 20% дешевле из-за отсутствия НДС в цене. В то же время Intertop работает в "белом" сегменте и за прошлый год уплатил 3,6 млрд грн налогов, что оказывает непосредственное влияние на себестоимость и конечную цену продукции.

По его словам, компания вынуждена постоянно балансировать между удержанием ценовой конкурентоспособности и сохранением бизнес-модели, что фактически превращает развитие в стратегию адаптации к рыночным условиям.

Он также отметил, что китайские онлайн-платформы являются одним из самых мощных факторов конкуренции на украинском рынке fashion-ритейла, из-за чего бюджет недополучает около 34 млрд. грн.