Китай – один из самых агрессивных игроков fashion-рынка Украины: вызов для бизнеса или стимул конкуренции

Китайские онлайн-платформы являются одним из мощнейших факторов конкуренции на украинском рынке fashion-ритейла.

Как сообщает Delo.ua, об этом в интервью Forbes Ukraine заявил CEO Intertop Сергей Бадритдинов.

По его словам, это формирует системный вызов для отрасли, поскольку иностранные игроки продают продукцию украинским потребителям без открытия физического присутствия в стране. Объем иностранных посылок, по оценкам рынка, составляет около 170 млрд. грн. с темпами роста более 50% в годовом измерении.

Бадритдинов отметил, что из-за такой модели импорта бюджет недополучает около 34 млрд грн налога на добавленную стоимость. По его словам, эти средства фактически устремляются на развитие внешних платформ, а не внутреннего рынка.

В компании также подчеркивают, что конкуренция в fashion сегменте существенно зависит от канала продаж. В e-commerce основными конкурентами называются Rozetka, Kasta и Эпицентр, которые наращивают долю рынка.

В розничном сегменте ситуация сложнее из-за пересечения ролей: отдельные международные бренды, в частности Adidas и Puma, одновременно выступают партнерами и конкурентами, поскольку имеют собственные сети.

Кроме того, компания отмечает, что маркетплейсы одновременно являются каналом продаж и конкурентной средой, что усложняет классическую трактовку конкуренции в отрасли.

