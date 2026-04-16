Через китайські товари в галузі fashion бюджет України не отримує близько 34 млрд грн ПДВ - директор Intertop

Китайські онлайн-платформи є одним із найпотужніших факторів конкуренції на українському ринку fashion-ритейлу, через що бюджет недоотримує близько 34 млрд грн податку на додану вартість.

Як інформує Delo.ua, про це в інтерв’ю Forbes Ukraine заявив CEO Intertop Сергій Бадрітдінов.

За його словами, це формує системний виклик для галузі, оскільки іноземні гравці продають продукцію українським споживачам без відкриття фізичної присутності в країні. Обсяг іноземних посилок, за оцінками ринку, становить близько 170 млрд грн із темпами зростання понад 50% у річному вимірі.

Бадрітдінов зазначив, що через таку модель імпорту бюджет недоотримує близько 34 млрд грн податку на додану вартість. За його словами, ці кошти фактично спрямовуються на розвиток зовнішніх платформ, а не внутрішнього ринку.

У компанії також підкреслюють, що конкуренція у fashion-сегменті суттєво залежить від каналу продажів. В e-commerce основними конкурентами називаються Rozetka, Kasta та "Епіцентр", які нарощують частку ринку.

У роздрібному сегменті ситуація є складнішою через перетин ролей: окремі міжнародні бренди, зокрема Adidas та Puma, одночасно виступають партнерами та конкурентами, оскільки мають власні мережі.

Крім того, компанія відзначає, що маркетплейси одночасно є каналом продажів і конкурентним середовищем, що ускладнює класичне трактування конкуренції у галузі.

