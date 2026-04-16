В галузі fashion "сірий" ринок одягу і взуття становить близько 50% - Intertop

Частка "сірого" ринку одягу та взуття в Україні становить близько 50%. В результаті українські компанії при імпорті сплачують повний обсяг податків, тоді як іноземні гравці, зокрема з Польщі або Китаю, можуть постачати товари без додаткового податкового навантаження у випадку поштових відправлень.

Як інформує Delo.ua, таку оцінку в інтерв’ю Forbes Ukraine озвучив CEO Intertop Сергій Бадрітдінов.

За його словами, проблема складається з двох компонентів: внутрішнього та зовнішнього. Внутрішній пов’язаний із дробленням бізнесу, тоді як зовнішній – із режимом безмитного ввезення поштових відправлень вартістю до 150 євро, які не обкладаються ПДВ та митом.

Бадрітдінов зазначив, що навіть глобальні бренди використовують подібні моделі. Зокрема, H&M при офлайн-продажах сплачує податки в Україні, однак частина онлайн-операцій здійснюється через Польщу, що, за чинного регулювання, не завжди призводить до оподаткування в Україні.

У компанії зазначають, що така різниця створює структурну цінову нерівність, яку складно компенсувати навіть за умови сильного продукту або бренду.

Бадрітдінов підкреслив, що іноземні гравці можуть пропонувати аналогічні товари приблизно на 20% дешевше через відсутність ПДВ у ціні. Водночас Intertop працює у "білому" сегменті та за минулий рік сплатив 3,6 млрд грн податків, що безпосередньо впливає на собівартість і кінцеву ціну продукції.

За його словами, компанія змушена постійно балансувати між утриманням цінової конкурентоспроможності та збереженням бізнес-моделі, що фактично перетворює розвиток у стратегію адаптації до ринкових умов.

Він також зауважив, що китайські онлайн-платформи є одним із найпотужніших факторів конкуренції на українському ринку fashion-ритейлу, через що бюджет недоотримує близько 34 млрд грн.

Автор:
Тетяна Гойденко