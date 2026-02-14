Запланована подія 2

В Одессе в результате атаки дронов уничтожены дилерские центры Peugeot и Subaru

В результате массированной атаки ударными беспилотниками по Одессе в ночь на 13 февраля полностью разрушено здание дилерского центра Peugeot Центр Одесса "Адис-Мотор".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения компании.

Все услуги дилерского центра будут восстановлены в ближайшее время.

"Мы уже работаем над решениями, которые позволят вернуться к работе в кратчайшие сроки. Subaru Ukraine находится в постоянном контакте с партнером и делает все возможное, чтобы поддержать дилерский центр и обеспечить скорейшее возобновление работы", - говорится в сообщении.

Как пишет "Интерфакс-Украина", огнем уничтожены автосалон, а также помещения малярного цеха, сервисного центра и офисно-административное здание. Частичные повреждения получили соседние дилерские центры, в частности бренд Opel.

На момент попадания на территории находились сотрудники автомобильного городка "Аддис-Мотор", однако никто из них не пострадал. В настоящее время продолжается фиксация последствий и оценка нанесенного ущерба.

В связи с повреждением центров обслуживания клиентов Peugeot и Opel будет временно производиться на базе дилерского центра Jeep Центр Одесса "Адис-Мотор". Компания организует перенаправление сервисных процессов для обеспечения непрерывной работы.

Группа "Аддис" является официальным дилером Mitsubishi Motors, Peugeot, Opel, Subaru, Jeep и сервисным партнером Citroën. Официальный представитель концерна Stellantis в Украине – компания "Пежо Ситроен Украина" – представляет бренды Peugeot, Citroën, Opel, DS Automobiles и Jeep.

Напомним, 13 февраля российская армия снова атаковала Одессу. Под удар попал энергетический объект компании ДТЭК.

Автор:
Татьяна Гойденко