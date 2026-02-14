Запланована подія 2

В Одесі внаслідок атаки дронів знищено дилерські центри Peugeot та Subaru

РФ знищила дилерські центри Peugeot та Subaru / Stellantis
Внаслідок масованої атаки ударними безпілотниками по Одесі в ніч на 13 лютого повністю зруйновано будівлю дилерського центру Peugeot Центр Одеса "Адіс-Мотор".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення компанії.

Зазначається, що усі послуги дилерського центру буде відновлено найближчим часом.

"Ми вже працюємо над рішеннями, які дозволять повернутися до роботи в найкоротші терміни. Subaru Ukraine перебуває у постійному контакті з партнером і робить усе можливе, щоб підтримати дилерський центр та забезпечити якнайшвидше відновлення роботи", - йдеться в повідомленні.

Як пише "Інтерфакс-Україна", вогнем знищено автосалон, а також приміщення малярного цеху, сервісного центру та офісно-адміністративну будівлю. Часткових пошкоджень зазнали сусідні дилерські центри, зокрема бренду Opel.

На момент влучання на території перебували співробітники автомобільного містечка "Адіс-Мотор", однак ніхто з них не постраждав. Наразі триває фіксація наслідків та оцінка завданих збитків.

У зв’язку з пошкодженням центрів обслуговування клієнтів Peugeot та Opel тимчасово здійснюватиметься на базі дилерського центру Jeep Центр Одеса "Адіс-Мотор". Компанія організовує перенаправлення сервісних процесів для забезпечення безперервної роботи.

Група "Адіс" є офіційним дилером Mitsubishi Motors, Peugeot, Opel, Subaru, Jeep та сервісним партнером Citroën. Офіційний представник концерну Stellantis в Україні — компанія "Пежо Сітроен Україна" — представляє бренди Peugeot, Citroën, Opel, DS Automobiles і Jeep.

Нагадаємо, 13 лютого російська армія знову атакувала Одесу. Під удар потрапив енергетичний обʼєкт компанії ДТЕК.

Автор:
Тетяна Гойденко