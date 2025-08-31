В Одесской области армия РФ повредила четыре энергетических объекта ДТЭК

Ночью 31 августа враг атаковал Одесский район дронами, повреждена энергетическая инфраструктура.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба ДТЭК.

Отмечается, что во время ночной атаки атаковано четыре энергетических объекта компании.

"Как только энергетики получат разрешение от военных и спасателей, сразу приступят к осмотру оборудования и аварийно-восстановительным работам", - отметили энергетики.

Атака на Одесскую область

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, больше всего пострадал город Черноморск и его окрестности.

"В результате удара повреждение энергетической инфраструктуры. Сейчас более 29 тысяч абонентов без электроэнергии. Работы по восстановлению уже начались. Критическая инфраструктура работает от генераторов", - говорится в сообщении.

Кроме того, в результате обстрела повреждены частные дома и административные помещения. В некоторых местах вспыхнули пожары. Один человек пострадал.

Напомним, 20 августа Россия массированно атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. В результате попаже вспыхнул масштабный пожар на объекте топливно-энергетической инфраструктуры, повреждена припортовая инфраструктура.

Про ДТЭК

Группа ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетический сектор Украины, насчитывающий 55 000 работников и более 12 миллиардов евро капитала, инвестированного с 2005 года.

Предприятия ДТЭК генерируют электроэнергию на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях; распределяют и снабжают электроэнергию конечным потребителям; добывают природный газ и уголь; торгуют энергетическими ресурсами на украинских и зарубежных рынках; оказывают энергетические услуги для домохозяйств и бизнеса.

Группа ДТЭК на 100% принадлежит SCM Holdings, конечным бенефициаром и единственным акционером которого бизнесмен Ринат Ахметов.

26 августа армия России ударила по обогатительной фабрике компании ДТЭК в Донецкой области. Здание было разрушено, а оборудование серьезно повреждено.