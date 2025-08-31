Запланована подія 2

Читать на русском

На Одещині армія РФ пошкодила чотири енергетичні обʼєкти ДТЕК

Росія масовано атакувала Одещину ударними безпілотниками

Вночі 31 серпня ворог атакував Одеський район дронами, пошкоджено енергетичну інфраструктуру.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Зазначається, що під час нічної атаки атаковано чотири енергетичні обʼєкти компанії.

"Як тільки енергетики отримають дозвіл від військових та рятувальників, відразу розпочнуть огляд обладнання та аварійно-відновлювальні роботи", - зазначили енергетики.

Атака на Одеську область

Як повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, найбільше постраждало місто Чорноморськ та його околиці.

"Внаслідок удару є пошкодження енергетичної інфраструктури. Наразі більше 29 тисяч абонентів без електроенергії. Роботи з відновлення вже розпочалися. Критична інфраструктура працює від генераторів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки і адміністративні приміщення. В деяких місцях спалахнули пожежі. Одна людина постраждала.

Нагадаємо, 20 серпня  Росія масовано атакувала Одеську область ударними безпілотниками. Внаслідок влучань спалахнула масштабна пожежа на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури, пошкоджено припортову інфраструктуру.

Про ДТЕК

Група ДТЕК — найбільший приватний інвестор у енергетичний сектор України, яка налічує 55 000 працівників та понад 12 мільярдів євро капіталу, інвестованого з 2005 року.

Підприємства ДТЕК генерують електроенергію на вітрових, сонячних та теплових електростанціях; розподіляють і постачають електроенергію кінцевим споживачам; видобувають природний газ і вугілля; торгують енергетичними ресурсами на українських та закордонних ринках; надають енергетичні послуги для домогосподарств і бізнесу.

Група ДТЕК на 100% належить SCM Holdings, кінцевим бенефіціаром і єдиним акціонером якого є бізнесмен Рінат Ахметов.

26 серпня армія Росії вдарила по збагачувальній фабриці компанії ДТЕК у Донецькій області. Будівлю зруйновано, а обладнання серйозно пошкоджено.

Автор:
Світлана Манько