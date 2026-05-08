В одной из областей ввели отключение электроэнергии: где нет света

8 мая в результате обстрелов объектов энергетической инфраструктуры временно остаются без электроснабжения потребители четырех областей. В Одесской области временно применены сетевые ограничения, а из-за непогоды обесточивание в Ивано-Франковской области.

По данным ведомства, из-за обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Запорожской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.

Отмечается, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение для всех абонентов, а восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

Также из-за непогоды без электроснабжения остаются потребители в Ивано-Франковской области. Ремонтные бригады работают над восстановлением.

Кроме того, в Одесской области оператором системы распределения временно применены сетевые ограничения, которые будут отменены сразу после стабилизации ситуации в сети облэнерго.

Относительно применения ограничений

В Минэнерго отметили, что 8 мая применение ограничений в других регионах не прогнозируется. Любые изменения с энергоснабжением узнайте на официальных ресурсах своих облэнерго.

В ведомстве призвали потребителей бережно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Свет без графиков до осени

В Украине идет плановая ремонтная кампания на атомных электростанциях, однако возврат к графикам отключения электроэнергии летом не предсказывают. Но все зависит от погоды и вражеских атак на украинскую энергосистему.

Украина может избежать массовых отключений света, по крайней мере, до осени, если в энергосистеме не будет существенных дефицитов из-за аномальной жары, рассказала Delo.ua министр энергетики в 2020 году Ольга Буславец.

Буславец отметила, что ситуация с отключениями летом будет зависеть от температурного режима, поскольку в жаркую погоду растет потребление на кондиционирование. В то же время именно летом будет проходить масштабная ремонтная кампания, в частности на блоках АЭС.

А период с сентября по октябрь тоже должен быть достаточно комфортен и без отключений. А вот с началом отопительного сезона все будет зависеть от качественной работы на всех уровнях подготовки к нему.