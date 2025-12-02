В октябре государственный долг Украины превысил $197 млрд – Минфин

По состоянию на 31 октября 2025 года общий государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 8,27 трлн грн (или $197,2 млрд в эквиваленте).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Министерства финансов Украины.

Структура долга

Основная доля долга распределена следующим образом:

Государственный внешний долг: 73,6% (6,09 трлн. грн, или $145,12 млрд.).

73,6% (6,09 трлн. грн, или $145,12 млрд.). Государственный внутренний долг: 22,9% (1,89 трлн. грн, или $45,25 млрд.).

22,9% (1,89 трлн. грн, или $45,25 млрд.). Гарантированный государством долг: 3,4% (286,2 млрд грн или $6,8 млрд).

В октябре общий объем госдолга вырос на 252 млрд грн ($2,98 млрд).

В то же время гарантированный государством долг в октябре уменьшился на 5,6 млрд грн, а именно:

Гарантированный внешний долг снизился на 2,76 млрд грн до 208 млрд грн.

Гарантированный внутренний долг снизился на 2,87 млрд грн до 78,2 млрд грн.

Основным фактором стало увеличение внешнего государственного долга за счет льготного финансирования:

Кредит ЕС(ERA). Украина получила 4 млрд евро в рамках инициативы G7 ERA (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine). Важно, что погашение этого кредита будет производиться за счет доходов от замороженных активов РФ , а не из Государственного бюджета Украины.

Украина получила в рамках инициативы G7 ERA (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine). Важно, что погашение этого кредита будет производиться за счет , а не из Государственного бюджета Украины. Мировой банк. Поступило $280 млн по проекту SURGE и $30 млн по проекту THRIVE.

Поступило $280 млн по проекту SURGE и $30 млн по проекту THRIVE. Банк развития Совета Европы. Предоставлено 100 млн. евро на обеспечение потребностей внутренне перемещенных лиц.

В разрезе кредиторов большую часть государственного долга составляют льготные ссуды, полученные от международных финансовых организаций и правительств иностранных государств – 65,2%.

Выпущенные ценные бумаги на внутреннем рынке составляют 23,7%, доля выпущенных ценных бумаг на внешнем рынке – 8%, ссуды от коммерческих банков и других финансовых учреждений – около 3,1%.

По состоянию на конец октября средневзвешенная ставка государственного долга снизилась до 4,74% с 4,86% в прошлом месяце, а средний срок до погашения вырос до 13 лет с 12,7 в сентябре 2025 года.

В валютной структуре преобладают:

Евро: 42,7%

42,7% Доллар США: 22,4%

22,4% Гривна: 22,2%

Доли Специальных прав заимствования (СДР) и других валют (английские фунты стерлингов, канадские доллары, японские иены) составляют 9,4% и 3,3% соответственно.

Напомним, в июле государственный долг Украины вырос почти на 77 млрд грн. По состоянию на 31 июля, общий долг страны составил более 7,77 трлн грн ($186,13 млрд).