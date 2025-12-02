Запланована подія 2

В октябре государственный долг Украины превысил $197 млрд – Минфин

доллары Украина
Госдолг Украины достиг $197,2 млрд / Shutterstock

По состоянию на 31 октября 2025 года общий государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 8,27 трлн грн (или $197,2 млрд в эквиваленте).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Министерства финансов Украины.

Структура долга

Основная доля долга распределена следующим образом:

  • Государственный внешний долг: 73,6% (6,09 трлн. грн, или $145,12 млрд.).
  • Государственный внутренний долг: 22,9% (1,89 трлн. грн, или $45,25 млрд.).
  • Гарантированный государством долг: 3,4% (286,2 млрд грн или $6,8 млрд).

В октябре общий объем госдолга вырос на 252 млрд грн ($2,98 млрд).

В то же время гарантированный государством долг в октябре уменьшился на 5,6 млрд грн, а именно:

  • Гарантированный внешний долг снизился на 2,76 млрд грн до 208 млрд грн.
  • Гарантированный внутренний долг снизился на 2,87 млрд грн до 78,2 млрд грн.

Основным фактором стало увеличение внешнего государственного долга за счет льготного финансирования:

  • Кредит ЕС(ERA). Украина получила 4 млрд евро в рамках инициативы G7 ERA (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine). Важно, что погашение этого кредита будет производиться за счет доходов от замороженных активов РФ, а не из Государственного бюджета Украины.
  • Мировой банк. Поступило $280 млн по проекту SURGE и $30 млн по проекту THRIVE.
  • Банк развития Совета Европы. Предоставлено 100 млн. евро на обеспечение потребностей внутренне перемещенных лиц.

В разрезе кредиторов большую часть государственного долга составляют льготные ссуды, полученные от международных финансовых организаций и правительств иностранных государств – 65,2%.

Выпущенные ценные бумаги на внутреннем рынке составляют 23,7%, доля выпущенных ценных бумаг на внешнем рынке – 8%, ссуды от коммерческих банков и других финансовых учреждений – около 3,1%.

Фото 2 — В октябре государственный долг Украины превысил $197 млрд – Минфин

По состоянию на конец октября средневзвешенная ставка государственного долга снизилась до 4,74% с 4,86% в прошлом месяце, а средний срок до погашения вырос до 13 лет с 12,7 в сентябре 2025 года.

В валютной структуре преобладают:

  • Евро: 42,7%
  • Доллар США: 22,4%
  • Гривна: 22,2%

Доли Специальных прав заимствования (СДР) и других валют (английские фунты стерлингов, канадские доллары, японские иены) составляют 9,4% и 3,3% соответственно.

Напомним, в июле государственный долг Украины вырос почти на 77 млрд грн. По состоянию на 31 июля, общий долг страны составил более 7,77 трлн грн ($186,13 млрд).

Автор:
Татьяна Бессараб