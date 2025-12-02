Запланована подія 2

У жовтні державний борг України перевищив $197 млрд – Мінфін

Держборг України сягнув $197,2 млрд / Shutterstock

Станом на 31 жовтня 2025 року загальний державний і гарантований державою борг України становив 8,27 трлн грн (або $197,2 млрд в еквіваленті).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Міністерства фінансів України.

Структура боргу

Основна частка боргу розподілена так:

  • Державний зовнішній борг: 73,6% (6,09 трлн грн, або $145,12 млрд).
  • Державний внутрішній борг: 22,9% (1,89 трлн грн, або $45,25 млрд).
  • Гарантований державою борг: 3,4% (286,2 млрд грн, або $6,8 млрд).

У жовтні загальний обсяг державного боргу зріс на 252 млрд грн ($2,98 млрд).

Водночас гарантований державою борг у жовтні зменшився на 5,6 млрд грн, а саме:

  • Гарантований зовнішній борг зменшився на 2,76 млрд грн до 208 млрд грн.
  • Гарантований внутрішній борг зменшився на 2,87 млрд грн до 78,2 млрд грн.

Основним чинником стало збільшення зовнішнього державного боргу за рахунок пільгового фінансування:

  • Кредит ЄС (ERA). Україна отримала 4 млрд євро в межах ініціативи G7 ERA (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine). Важливо, що погашення цього кредиту здійснюватиметься за рахунок доходів від заморожених активів РФ, а не з Державного бюджету України.
  • Світовий банк. Надійшло $280 млн за проєктом SURGE та $30 млн за проєктом THRIVE.
  • Банк розвитку Ради Європи. Надано 100 млн євро на забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб.

У розрізі кредиторів більшу частину державного боргу становлять пільгові позики, одержані від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав – 65,2%.

Випущені цінні папери на внутрішньому ринку становлять 23,7%, частка випущених цінних паперів на зовнішньому ринку – 8%, позики від комерційних банків та інших фінансових установ – близько 3,1%.

Станом на кінець жовтня середньозважена ставка державного боргу зменшилась до 4,74% з 4,86% в минулому місяці, а середній термін до погашення зріс до 13 років з 12,7 в вересні 2025 року. 

У валютній структурі переважають:

  • Євро: 42,7%
  • Долар США: 22,4%
  • Гривня: 22,2%

Частки Спеціальних прав запозичення (СПЗ) та інших валют (англійські фунти стерлінгів, канадські долари, японські єни) становлять 9,4% та 3,3% відповідно.

Нагадаємо, у липні державний борг України зріс майже на 77 млрд грн. Станом на 31 липня, загальний борг країни становив понад 7,77 трлн грн ($186,13 млрд).

Автор:
Тетяна Бесараб