У жовтні державний борг України перевищив $197 млрд – Мінфін
Станом на 31 жовтня 2025 року загальний державний і гарантований державою борг України становив 8,27 трлн грн (або $197,2 млрд в еквіваленті).
Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Міністерства фінансів України.
Структура боргу
Основна частка боргу розподілена так:
- Державний зовнішній борг: 73,6% (6,09 трлн грн, або $145,12 млрд).
- Державний внутрішній борг: 22,9% (1,89 трлн грн, або $45,25 млрд).
- Гарантований державою борг: 3,4% (286,2 млрд грн, або $6,8 млрд).
У жовтні загальний обсяг державного боргу зріс на 252 млрд грн ($2,98 млрд).
Водночас гарантований державою борг у жовтні зменшився на 5,6 млрд грн, а саме:
- Гарантований зовнішній борг зменшився на 2,76 млрд грн до 208 млрд грн.
- Гарантований внутрішній борг зменшився на 2,87 млрд грн до 78,2 млрд грн.
Основним чинником стало збільшення зовнішнього державного боргу за рахунок пільгового фінансування:
- Кредит ЄС (ERA). Україна отримала 4 млрд євро в межах ініціативи G7 ERA (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine). Важливо, що погашення цього кредиту здійснюватиметься за рахунок доходів від заморожених активів РФ, а не з Державного бюджету України.
- Світовий банк. Надійшло $280 млн за проєктом SURGE та $30 млн за проєктом THRIVE.
- Банк розвитку Ради Європи. Надано 100 млн євро на забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб.
У розрізі кредиторів більшу частину державного боргу становлять пільгові позики, одержані від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав – 65,2%.
Випущені цінні папери на внутрішньому ринку становлять 23,7%, частка випущених цінних паперів на зовнішньому ринку – 8%, позики від комерційних банків та інших фінансових установ – близько 3,1%.
Станом на кінець жовтня середньозважена ставка державного боргу зменшилась до 4,74% з 4,86% в минулому місяці, а середній термін до погашення зріс до 13 років з 12,7 в вересні 2025 року.
У валютній структурі переважають:
- Євро: 42,7%
- Долар США: 22,4%
- Гривня: 22,2%
Частки Спеціальних прав запозичення (СПЗ) та інших валют (англійські фунти стерлінгів, канадські долари, японські єни) становлять 9,4% та 3,3% відповідно.
Нагадаємо, у липні державний борг України зріс майже на 77 млрд грн. Станом на 31 липня, загальний борг країни становив понад 7,77 трлн грн ($186,13 млрд).