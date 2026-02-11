В отдельных регионах Украины ввели аварийные отключения света: обесточены потребители в трех областях

В результате российских обстрелов 11 февраля часть потребителей в Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях временно обесточена. В отдельных регионах Украины действуют аварийные отключения электроэнергии.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов во время брифинга по ситуации в энергосистеме.

По его словам, ликвидация последствий и возобновление электроснабжения потребителей продолжаются.

Некрасов отметил, что сложной остается ситуация в Киевской и Одесской областях. Энергетики работают круглые сутки, чтобы устранить последствия последних ударов и вернуть людям нормальный ритм жизни.

Графики отключений

Замминистра напомнил, что по всей стране действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Кроме того, в связи со сложной ситуацией в энергосистеме в отдельных регионах вынужденно применяются аварийные обесточивания. После стабилизации ситуации потребители вернутся к прогнозируемым почасовым графикам.

Ранее сообщалось, что ремонтные работы на объектах генерации и распределения продолжаются круглосуточно. 10 и 11 февраля в Украине ожидаются сложные графики отключений света из-за низкой температуры воздуха, несмотря на то, что днем энергосистему частично поддерживает солнечная генерация.

Есть ли шансы вернуться к жизни без графиков

Заметим, что массированные удары по энергетической инфраструктуре, дефицит генерации и морозы привели к ситуации, когда большая часть страны продолжает жить в условиях длительных отключений.

Из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украина вынуждена перейти в режим 4,5–5 очередей отключений электроэнергии, при котором продолжительность обесточений может превышать 16 часов в сутки.

Шансы отмены графиков отключения электроэнергии есть, но они будут в Украине летом и в следующем отопительном сезоне. Об этом в интервью Delo.ua рассказал бывший министр энергетики Иван Плачков.