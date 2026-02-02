Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,81

--0,04

EUR

51,02

--0,22

Наличный курс:

USD

43,16

43,08

EUR

51,35

51,17

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Печерском районе Киева на три дня ограничат движение по Набережному шоссе

Ремонт дорог, дороги
Движение по Набережному шоссе частично ограничат. / Freepik

С 3 по 5 февраля в Печерском районе Киева частично ограничат движение транспорта по Набережному шоссе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение прессслужбы КГГА.

В этот период дорожные службы будут выполнять аварийный ямочный ремонт на участке Набережного шоссе от транспортной развязки у моста Патона до Почтовой площади в обоих направлениях.

Во время проведения работ движение транспорта будет частично ограничивать - проезд будет осуществляться поочередно одной полосой.

В УК "Киевавтодор" извиняются за временные неудобства и призывают водителей учитывать ограничения при планировании маршрутов.

Напомним, с 31 января по 28 февраля в Киеве частично ограничено движение по Южному мостовому переходу через реку Днепр в связи с проведением ремонта деформационных швов.

Автор:
Ольга Опенько