В Печерском районе Киева на три дня ограничат движение по Набережному шоссе

С 3 по 5 февраля в Печерском районе Киева частично ограничат движение транспорта по Набережному шоссе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение прессслужбы КГГА.

В этот период дорожные службы будут выполнять аварийный ямочный ремонт на участке Набережного шоссе от транспортной развязки у моста Патона до Почтовой площади в обоих направлениях.

Во время проведения работ движение транспорта будет частично ограничивать - проезд будет осуществляться поочередно одной полосой.

В УК "Киевавтодор" извиняются за временные неудобства и призывают водителей учитывать ограничения при планировании маршрутов.

Напомним, с 31 января по 28 февраля в Киеве частично ограничено движение по Южному мостовому переходу через реку Днепр в связи с проведением ремонта деформационных швов.