У Печерському районі Києва на три дні обмежать рух Набережним шосе

Ремонт доріг, дороги
Рух Набережним шосе частково обмежать. / Freepik

З 3 до 5 лютого у Печерському районі Києва частково обмежать рух транспорту Набережним шосе. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби КМДА.

У цей період дорожні служби виконуватимуть аварійний ямковий ремонт на ділянці Набережного шосе від транспортної розв’язки біля мосту Патона до Поштової площі в обох напрямках.

Під час проведення робіт рух транспорту частково обмежуватимуть - проїзд здійснюватиметься почергово однією смугою.

У КК "Київавтодор" перепрошують за тимчасові незручності та закликають водіїв враховувати обмеження під час планування маршрутів.

Нагадаємо, з 31 січня до 28 лютого у Києві частково обмежено рух Південним мостовим переходом через річку Дніпро у зв’язку з проведенням ремонту деформаційних швів.

Автор:
Ольга Опенько