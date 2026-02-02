- Категорія
У Печерському районі Києва на три дні обмежать рух Набережним шосе
З 3 до 5 лютого у Печерському районі Києва частково обмежать рух транспорту Набережним шосе.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби КМДА.
У цей період дорожні служби виконуватимуть аварійний ямковий ремонт на ділянці Набережного шосе від транспортної розв’язки біля мосту Патона до Поштової площі в обох напрямках.
Під час проведення робіт рух транспорту частково обмежуватимуть - проїзд здійснюватиметься почергово однією смугою.
У КК "Київавтодор" перепрошують за тимчасові незручності та закликають водіїв враховувати обмеження під час планування маршрутів.
Нагадаємо, з 31 січня до 28 лютого у Києві частково обмежено рух Південним мостовим переходом через річку Дніпро у зв’язку з проведенням ремонту деформаційних швів.