В первом полугодии 2025 года глобальное автопроизводство превысило 45 млн. единиц

По данным Всемирной организации автопроизводителей (ОІСА), в первом полугодии 2025 г. глобальное производство автотранспорта составило более 45,6 млн единиц. Это на 3% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Наибольшую долю в структуре производства традиционно занимают легковые автомобили — произведено 33,1 млн. единиц, что на 5% больше, чем годом ранее.

Производство легких коммерческих автомобилей сократилось на 2% и составило 10,4 млн. единиц. Большегрузных автомобилей произведено почти 2 млн единиц (+1%), а автобусов - 155,6 тыс. единиц, что демонстрирует прирост в 10%.

Среди стран-лидеров отрасли Китай сохраняет первое место, выпустив 15621285 единиц автотранспорта (+13%). На втором месте - США с результатом 5 224 964 единицы (-6%), третье заняла Япония - 4 171 653 единицы (+7%).

В пятерку ведущих автопроизводителей также вошли Индия (3,2 млн. единиц, +4%) и Германия (2,2 млн. единиц, +4%).

Заметим, что ключевые игроки авторынка, в частности Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW, сталкиваются с серьезными вызовами, угрожающими устоявшимся бизнес-моделям.

Цены и доходы на ключевом рынке Китая снижаются, спрос в Европе вялый, а тарифы США создали неопределенные перспективы, заставляя сосредоточиться на сокращении издержек, пока мировой рынок меняется.