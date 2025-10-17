Запланована подія 2

У першому півріччі 2025 року глобальне автовиробництво перевищило 45 млн одиниць

виробництво авто
Світове виробництво автотранспорту зросло на 3% / Depositphotos

За даними Всесвітньої організації автовиробників (ОІСА), у першому півріччі 2025 року глобальне виробництво автотранспорту склало понад 45,6 млн одиниць. Це на 3% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Найбільшу частку у структурі виробництва традиційно займають легкові автомобілі — виготовлено 33,1 млн одиниць, що на 5% більше, ніж роком раніше.

Виробництво легких комерційних автомобілів скоротилося на 2% і становило 10,4 млн одиниць. Великовантажних автомобілів виготовлено майже 2 млн одиниць (+1%), а автобусів — 155,6 тис. одиниць, що демонструє приріст у 10%.

Серед країн-лідерів галузі Китай зберігає перше місце, випустивши 15 621 285 одиниць автотранспорту (+13%). На другому місці — США із результатом 5 224 964 одиниці (–6%), третє посіла Японія — 4 171 653 одиниці (+7%).

До п’ятірки провідних автовиробників також увійшли Індія (3,2 млн одиниць, +4%) та Німеччина (2,2 млн одиниць, +4%).

Зауважимо, що ключові гравці авторинку, зокрема Volkswagen, Mercedes-Benz та BMW, стикаються з серйозними викликами, які загрожують усталеним бізнес-моделям.

Ціни та прибутки на ключовому ринку Китаю знижуються, попит у Європі млявий, а тарифи США створили невизначені перспективи, змушуючи зосередитися на скороченні витрат, поки світовий ринок змінюється.

Автор:
Тетяна Гойденко