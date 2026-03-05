В Подольском районе Киева начинают капитальный ремонт проспекта Свободы

В Киеве с 7 марта частично ограничат движение транспорта по проспекту Свободы в Подольском районе из-за начала капитального ремонта дороги. В ходе работ планируют обновить дорожное покрытие, освещение, светофоры.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу КГГА.

Ремонт проспекта Свободы в Киеве

С 7 марта в Киеве частично ограничат движение по проспекту Свободы в Подольском районе.

Ограничения соединены с началом капитального ремонта принципиальной транспортной магистрали. Одной из ключевых составляющих работ станет устройство элементов доступности для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения.

На первом этапе ремонтных работ перекрытие будет действовать на участке от улицы Светлицкого до проспекта Европейского Союза (нечетная сторона). Планируется:

обновление асфальтобетонного покрытия проезжей части, тротуаров и велодорожек;

устройство новой сети наружного освещения;

ремонт светофоров;

благоустройство близлежащей территории.

Для безопасного и удобного передвижения пешеходов на подходах к переходам снизят бортовой камень и установят тактильную навигацию.

На время ремонтных работ движение транспорта будет организовано противоположной стороной проспекта по одной полосе по каждому направлению. Для водителей установят уведомительные знаки с информацией об объезде участка.

В коммунальной корпорации извиняются за временные неудобства и просят киевлян учесть ограничения при планировании маршрутов.

О проспекте Свободы

Проспект Свободы был построен в 1975 году и обеспечивает связь густонаселенного жилмассива Виноградарь с магистральной сетью города. В последний раз он проходил капитальный ремонт более 40 лет назад.

Напомним, Украине не хватает 47 млрд грн на дороги. Ликвидация Дорожного фонда после начала полномасштабного вторжения стала главным препятствием для системного обновления дорог и привлечения иностранных инвестиций.