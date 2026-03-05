У Подільському районі Києва починають капітальний ремонт проспекту Свободи

У Києві з 7 березня частково обмежать рух транспорту проспектом Свободи в Подільському районі через початок капітального ремонту дороги. Під час робіт планують оновити дорожнє покриття, освітлення, світлофори.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА.

Ремонт проспекту Свободи у Києві

Із 7 березня у Києві частково обмежать рух проспектом Свободи в Подільському районі.

Обмеження пов’язані з початком капітального ремонту важливої транспортної магістралі. Однією з ключових складових робіт стане облаштування елементів доступності для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення.

На першому етапі ремонтних робіт перекриття діятиме на ділянці від вулиці Світлицького до проспекту Європейського Союзу (непарна сторона). Планується:

оновлення асфальтобетонного покриття проїжджої частини, тротуарів та велодоріжок;

влаштування нової мережі зовнішнього освітлення;

ремонт світлофорів;

благоустрій прилеглої території.

Для безпечного та зручного пересування пішоходів на підходах до переходів понизять бортовий камінь та встановлять тактильну навігацію.

На час ремонтних робіт рух транспорту буде організовано протилежною стороною проспекту по одній смузі в кожному напрямку. Для водіїв встановлять попереджувальні знаки з інформацією про об’їзд ділянки.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять киян врахувати обмеження при плануванні маршрутів.

Про проспект Свободи

Проспект Свободи був побудований у 1975 році і забезпечує зв’язок густонаселеного житлового масиву Виноградар із магістральною мережею міста. Востаннє він проходив капітальний ремонт понад 40 років тому.

Нагадаємо, Україні бракує 47 млрд грн на дороги. Ліквідація Дорожнього фонду після початку повномасштабного вторгнення стала головною перешкодою для системного відновлення доріг та залучення іноземних інвестицій.