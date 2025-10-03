В Польше открыли новый учебный центр для украинских военных

В Польше открыли самый большой учебный центр Camp Jomsborg для подготовки украинских военных. Центр рассчитан на 1200 курсантов одновременно и станет платформой для обмена боевым опытом между ВСУ и войсками НАТО.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Camp Jomsborg в Польше

Инициативу создания центра поддержали европейские партнеры, в частности, Норвегия, а решение о его открытии было принято в мае 2025 года.

Украинскую делегацию на открытии возглавил заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Евгений Мойсюк. Торжественная церемония состоялась 1 октября с участием чиновников из Польши, Норвегии, Эстонии и других стран НАТО.

Центр расположен на одном из польских военных полигонов и служит платформой для обмена опытом между Вооруженными Силами Украины и войсками НАТО. В настоящее время здесь работают 250 норвежских инструкторов, а в будущем ожидается присоединение специалистов из Эстонии и других государств Альянса, что будет способствовать развитию оборонного потенциала Украины.

"Учебный центр, созданный при поддержке европейских партнеров, в частности Норвегии, обеспечит подготовку сил обороны и усилит обмен боевым опытом между ВСУ и НАТО. Здесь мы сможем делиться с партнерами, в том числе, наработками в применении и противодействии дронам", - сообщил генерал-лейтенант Евгений Мойсюк.

Напомним, правительство открыло рынок для обучения операторов наземных роботизированных комплексов и водных дронов. Ранее такая подготовка была доступна только пилотам БпЛА. Новые смены позволяют официально готовить специалистов.