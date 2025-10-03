У Польщі відкрили новий навчальний центр для українських військових

У Польщі відкрили найбільший навчальний центр Camp Jomsborg для підготовки українських військових. Центр розрахований на 1 200 курсантів одночасно та стане платформою для обміну бойовим досвідом між ЗСУ та військами НАТО.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство оборони України.

Camp Jomsborg у Польщі

Ініціативу створення центру підтримали європейські партнери, зокрема Норвегія, а рішення про його відкриття було ухвалене у травні 2025 року.

Українську делегацію на відкритті очолив заступник Міністра оборони України, генерал-лейтенант Євген Мойсюк. Урочиста церемонія відбулася 1 жовтня за участю високопосадовців із Польщі, Норвегії, Естонії та інших країн НАТО.

Центр розташований на одному з польських військових полігонів і слугуватиме платформою для обміну досвідом між Збройними Силами України та військами НАТО. Наразі тут працює 250 норвезьких інструкторів, а в майбутньому очікується приєднання фахівців з Естонії та інших держав Альянсу, що сприятиме розвитку оборонного потенціалу України.

"Навчальний центр, створений за підтримки європейських партнерів, зокрема Норвегії, забезпечить підготовку Сил оборони та посилить обмін бойовим досвідом між ЗСУ та НАТО. Тут ми зможемо ділитися з партнерами, у тому числі, напрацюваннями у застосуванні та протидії дронам", – повідомив генерал-лейтенант Євген Мойсюк.

Нагадаємо, уряд відкрив ринок для навчання операторів наземних роботизованих комплексів та водних дронів. Раніше така підготовка була доступна лише для пілотів БпЛА. Нові зміни дозволяють офіційно готувати фахівців.