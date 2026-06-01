В Польше установят более 300 зарядных станций от украинской компании

Украинский бизнес расширяется в ЕС

Украинская компания Ecofactor объявила о выходе на рынок Польши и запуске масштабного проекта по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей. В течение 2026-2028 годов компания планирует установить более 300 зарядных станций и создать сеть энергетических хабов с системами накопления энергии.

Первый этап предусматривает запуск около 200 зарядных станций переменного тока уже во втором квартале 2026 года. Их будут размещать преимущественно в городах и коммерческих объектах.

На следующем этапе Ecofactor установит более 100 скоростных зарядных станций постоянного тока (DC), которые будут обслуживать междугородние маршруты и коммерческий транспорт.

Кроме того компания планирует развивать энергонезависимые зарядные хабы с солнечными электростанциями и системами накопления энергии. Такие решения должны повысить надежность работы инфраструктуры, снизить нагрузку на электросети и оптимизировать затраты на электроэнергию.

Первые объекты сети появятся в Люблине, Лодзи, Щецине, Ченстохове, Руди-Шленской и Битоме. Дальнейшее расширение будет зависеть от темпов распространения электромобилей и транспортной активности в регионах.

Что известно о компании

Ecofactor – украинская технологическая компания, специализирующаяся на решениях для электромобильности. Она разрабатывает и производит зарядные станции для электромобилей, а также программное обеспечение и мобильные приложения для управления зарядной инфраструктурой.

По информации компании, ее технологии используют около 800 операторов зарядных сетей в 16 странах мира.

Напомним, польский бизнес чувствует, что его вытесняют из Украины, а преимущество в тендерах получают турецкие фирмы. Поляки заявляют о проблемах с коррупцией и о трудностях с инвестициями.