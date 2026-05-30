Аккумуляторные станции получили статус критической инфраструктуры: что значит для бизнеса

Кабмин расширил список секторов критической инфраструктуры: аккумуляторные станции (BESS) теперь могут получить этот статус наравне с электростанциями и объектами передачи. Для одних предприятий это может стать реальным инструментом защиты бизнеса и персонала, а для других лишним регуляторным нагрузкам. Delo.ua разобралось, что дает этот статус бизнеса и как его получить.

Что на самом деле дает этот статус

"Главное, для чего получают статус критичности предприниматели – это возможность забронировать своих сотрудников", – говорит Владислав Соколовский, председатель правления Ассоциации солнечной энергетики Украины.

Предприятие со статусом критической инфраструктуры может забронировать до 50% военнообязанных работников, прежде всего инженеров, электриков, диспетчеров и технический персонал. Административные должности тоже можно включить в список, но только если доказана их критическая роль в непрерывной работе объекта.

Впрочем, с бронированием есть важный нюанс: правительство усилило требования к подтверждению статуса. Предприятия, уже имеющие критический статус, получили три месяца в его подтверждение по новым правилам

Кроме бронирования, статус дает приоритетную физическую и противовоздушную защиту со стороны государства, особые условия поставки энергоресурсов и защиту от принудительного извлечения оборудования. Для владельцев систем стоимостью в десятки миллионов гривен последний пункт — не абстракция.

Как получить статус критической инфраструктуры

По данным Минэнерго, минимального порога мощности для получения статуса нет. Главное – не размер установки, а ее роль в энергосистеме.

Категоризация установки

Владелец подает документы в Минэнерго. Комиссия оценивает три параметра: сколько потребителей зависят от установки в случае аварии, сколько времени нужно для восстановления питания и интегрирована ли система в энергосистему — через договор с Укрэнерго на вспомогательные услуги или через технические условия от облэнерго. Установке присваивают категорию критичности – для частных объектов обычно III или IV.

На практике небольшая BESS до 1–5 МВт может получить статус, питая больницу, водоканал или оборонное предприятие. Большие системы от 10-20 МВт - через участие в балансировке региональной энергосистемы.

Базовые требования

У предприятия не должно быть налоговых долгов. Средняя зарплата – не ниже 21 617 грн. После 10 июня 2026 порог повышается до трех минимальных зарплат.

Пакет документов в Минэнерго

Чтобы получить статус критической инфраструктуры, владелец системы накопления электроэнергии должен представить следующий пакет документов:

Заявление с техническим обоснованием

Справка об отсутствии налоговых долгов

Отчетность за последний квартал

Справка о средней зарплате

Сведения о количестве военнообязанных, которых планируется бронировать

Минэнерго рассматривает заявление в течение 10 рабочих дней, но на практике разбирательство затягивается. В случае положительного решения издают приказ сроком на один год - после этого предприятие бронирует работников через "Дия" или напрямую.

Кто будет отвечать за кибербезопасность

BESS управляется программным обеспечением, подключенным к интернету для мониторинга и балансировки, и это делает ее потенциальной целью для атак. Статус критической инфраструктуры кардинально меняет, кто за это отвечает.

Без статуса ответственность определяет контракт: после подписания акта приемки она переходит к владельцу. Со статусом оператор обязан создать постоянно действующее подразделение по кибербезопасности, выполнять требования Госспецсвязи и немедленно отчитываться об инцидентах. В сервисные контракты с установщиками включают гарантии отсутствия скрытого доступа разработчика к системе, взаимную ответственность за утечку данных и регулярный аудит кода системы управления.

"Если на предприятие осуществят успешную кибератаку, что приведет к аварии, руководителю грозит уголовная ответственность за служебную халатность", - предупреждает Ольга Закутий, управляющая партнер DEXTRA LAW FIRM.

Кому стоит получить статус, а кому нет

Статус однозначно оправдан для металлургических заводов и химических предприятий с непрерывным циклом, где остановка даже на несколько минут означает потерю партии или угрозу техногенной аварии. Так же для владельцев больших систем от 10–20 МВт, предоставляющих услуги Укрэнерго по регулированию частоты, и для коммунальных объектов: водоканалов, котельных, предприятий ТЭЦ.

"Клиенты понимают, что квалифицированные инженеры, диспетчеры и техники обслуживания BESS – это критический персонал, потеря которого может остановить объект", – подтверждают Rayton, компании устанавливающей аккумуляторные станции для бизнеса.

Для малого и среднего бизнеса, где BESS до 1–2 МВт установлена сугубо для автономной работы при отключениях, расходы на кибербезопасность и постоянные проверки СБУ и Госспецсвязи, скорее всего, превысят любую выгоду. Дополнительно: статус ограничивает свободу действий с активом – жесткий финансовый мониторинг иностранных бенефициаров и ограничение изменения структуры собственности.

Планировать следует заранее

Сопровождающие такие проекты юристы рекомендуют: если проектируете новую систему — сразу закладывайте стандарты критической инфраструктуры, даже если статус пока не планируется. Если через год-два возникнет такая необходимость, перестройка системы физической безопасности и IT-архитектуры обойдется в 3-5 раз дороже, чем заложить эти решения на старте.

Дополнительный аргумент — программа льготного кредитования Минэкономики, которая заработает с июня 2026 года: ссуды под 10% годовых для проектов от 1 до 25 млн евро сроком до 5 лет. Бизнес уже получает первые средства по аналогичной схеме. только за последний транш выдано 4 млрд грн . В Rayton говорят, что уже прорабатывают эту возможность с ключевыми клиентами и многие планируют расширение портфолио именно под это приложение. Соответствие стандартам критической инфраструктуры повышает шансы одобрения заявки банком и укрепляет позицию на переговорах с ЕБРР и IFC.

Нормативная база при этом еще не синхронизирована с реалиями рынка. Закон о критической инфраструктуре писали в 2021 году под классические объекты – ТЭС, ГЭС, большие подстанции. Юридический статус BESS как самостоятельного объекта до сих пор содержит правовую неопределенность, четкие методики оценки еще в разработке, а внесение в реестр может занять месяцы. Тому кто решит идти по этому пути — лучше начинать уже сейчас.