Акумуляторні станції отримали статус критичної інфраструктури: що це означає для бізнесу

Кабмін розширив перелік секторів критичної інфраструктури: акумуляторні станції (BESS) тепер можуть отримати цей статус нарівні з електростанціями та об'єктами передачі. Для одних підприємств це може стати реальним інструментом захисту бізнесу і персоналу, а для інших — зайвим регуляторним навантаженням. Delo.ua розібралося що дає цей статус бізнесу і як його отримати.

Що насправді дає цей статус

"Головне, для чого отримують статус критичності підприємці — це можливість збронювати своїх співробітників", — каже Владислав Соколовський, голова правління Асоціації сонячної енергетики України.

Підприємство зі статусом критичної інфраструктури може забронювати до 50% військовозобов'язаних працівників — насамперед інженерів, електриків, диспетчерів і технічний персонал. Адміністративні посади теж можна включити до переліку, але лише якщо доведена їхня критична роль у безперервній роботі об'єкта.

Втім, із бронюванням є важливий нюанс: уряд посилив вимоги до підтвердження статусу. Підприємства, які вже мають критичний статус, отримали три місяці на його підтвердження за новими правилами

Крім бронювання, статус дає пріоритетний фізичний і протиповітряний захист з боку держави, особливі умови постачання енергоресурсів та захист від примусового вилучення обладнання. Для власників систем вартістю десятки мільйонів гривень останній пункт — не абстракція.

Як отримати статус критичної інфраструктури

За даними Міненерго, мінімального порогу потужності для отримання статусу немає. Головне — не розмір установки, а її роль в енергосистемі.

Категоризація установки

Власник подає документи до Міненерго. Комісія оцінює три параметри: скільки споживачів залежать від установки в разі аварії, скільки часу потрібно для відновлення живлення та чи інтегрована система в енергосистему — через договір з Укренерго на допоміжні послуги або через технічні умови від обленерго. Установці присвоюють категорію критичності — для приватних об'єктів зазвичай III або IV.

На практиці невелика BESS до 1–5 МВт може отримати статус, якщо живить лікарню, водоканал або оборонне підприємство. Великі системи від 10–20 МВт — через участь у балансуванні регіональної енергосистеми.

Базові вимоги

Підприємство не повинно мати податкових боргів. Середня зарплата — не нижче 21 617 грн. Після 10 червня 2026 року поріг підвищується до трьох мінімальних зарплат.

Пакет документів до Міненерго

Щоб отримати статус критичної інфраструктури власник системи накопичення електроенергії має подати наступний пакет документів:

Заява з технічним обґрунтуванням

Довідка про відсутність податкових боргів

Звітність за останній квартал

Довідка про середню зарплату

Відомість про кількість військовозобов'язаних, яких планується бронювати

Міненерго розглядає заяву протягом 10 робочих днів, але на практиці розгляд затягується. У разі позитивного рішення видають наказ терміном на один рік — після цього підприємство бронює працівників через "Дію" або напряму.

Хто відповідатиме за кібербезпеку

BESS керується програмним забезпеченням, підключеним до інтернету для моніторингу та балансування, — і це робить її потенційною ціллю для атак. Статус критичної інфраструктури кардинально змінює, хто за це відповідає.

Без статусу відповідальність визначає контракт: після підписання акту приймання вона переходить до власника. Зі статусом оператор зобов'язаний створити постійно діючий підрозділ із кібербезпеки, виконувати вимоги Держспецзв'язку та негайно звітувати про інциденти. У сервісні контракти з інсталяторами включають гарантії відсутності прихованого доступу розробника до системи, взаємну відповідальність за витік даних і регулярний аудит коду системи управління.

"Якщо на підприємство здійснять успішну кібератаку, що призведе до аварії, керівнику загрожує кримінальна відповідальність за службову недбалість", — попереджає Ольга Закутій, керуюча партнерка DEXTRA LAW FIRM.

Кому варто отримати статус, а кому ні

Статус однозначно виправданий для металургійних заводів і хімічних підприємств із безперервним циклом, де зупинка навіть на кілька хвилин означає втрату партії або загрозу техногенної аварії. Так само — для власників великих систем від 10–20 МВт, що надають послуги Укренерго з регулювання частоти, та для комунальних об'єктів: водоканалів, котелень, підприємств ТЕЦ.

"Клієнти розуміють, що кваліфіковані інженери, диспетчери та техніки обслуговування BESS — це критичний персонал, втрата якого може зупинити об'єкт", — підтверджують Rayton, компанії яка встановлює акумуляторні станції для бізнесу.

Для малого та середнього бізнесу, де BESS до 1–2 МВт встановлена суто для автономної роботи під час відключень, витрати на кібербезпеку та постійні перевірки СБУ і Держспецзв'язку найімовірніше перевищать будь-яку вигоду. Додатково: статус обмежує свободу дій з активом — жорсткий фінансовий моніторинг іноземних бенефіціарів і обмеження на зміну структури власності.

Планувати варто заздалегідь

Юристи, що супроводжують такі проєкти, рекомендують: якщо проєктуєте нову систему — одразу закладайте стандарти критичної інфраструктури, навіть якщо статус поки не планується. Якщо через рік-два виникне така потреба, перебудова системи фізичної безпеки та IT-архітектури обійдеться в 3–5 разів дорожче, ніж закласти ці рішення на старті.

Додатковий аргумент — програма пільгового кредитування Мінекономіки, що запрацює з червня 2026 року: позики під 10% річних для проєктів від 1 до 25 млн євро терміном до 5 років. Бізнес уже отримує перші кошти за аналогічною схемою — лише за останній транш видано 4 млрд грн. У Rayton кажуть, що вже опрацьовують цю можливість із ключовими клієнтами і багато хто планує розширення портфоліо саме під цю програму. Відповідність стандартам критичної інфраструктури підвищує шанси на схвалення заявки банком і зміцнює позицію на переговорах із ЄБРР та IFC.

Нормативна база при цьому ще не синхронізована з реаліями ринку. Закон про критичну інфраструктуру писали у 2021 році під класичні об'єкти — ТЕС, ГЕС, великі підстанції. Юридичний статус BESS як самостійного об'єкта досі містить правову невизначеність, чіткі методики оцінки ще в розробці, а внесення до реєстру може тривати місяцями. Тому хто вирішить іти цим шляхом — краще починати вже зараз.